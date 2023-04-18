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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل بابا المجال الحلقة 26.. انهيار مصطفى شعبان حزنا على والدته

مصطفى شعبان
مصطفى شعبان

شهدت الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل بابا المجال أحداثا مثيرة.

وظهرت سوسن بدر لابنها بعد وفاتها وأعطته مجموعة من النصائح، وسط انهيار من مصطفى شعبان حزنا على وفاتها. ة

فيما شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل بابا المجال أحداثا مثيرة حيث قامت جميلة (نسرين أمين) بقتل زهيرة (سوسن بدر) والدة زين (مصطفى شعبان) بعد أن علمت عائلة الديابة أن زكريا الديب (رياض الخولي) كتب كل ثروته باسمها؛ حتى لا يرثه أحد سوى ابنه زين، ووضع الخطة عزوز (باسم سمرة) ونفذتها جميلة بعد أن وعدها بالزواج منها.

 

أما الحلقة الـ 24 من مسلسل بابا المجال أحداثًا مثيرة حيث يكتشف عزوز ورجب أن الآثار مدفونة تحت المسجد، فيما تدس حبيبة ومها دهب ومخدرات لجميلة التي تجسدها الفنانة نسرين أمين ، لكن زين الذي بجسده مصطفى شعبان يقول إنها تخصه ويضحي بنفسه من أجل نسرين أمين.

 

 يذكر أن مسلسل «بابا المجال» من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض على عدد من القنوات من بينها النهار، والنهار دراما، وSBC، والتلفزيون الأردني، والشارقة، والرابعة العراقية. 

 

ويقوم مصطفى شعبان في المسلسل بشخصية تاجر قطع غيار سيارات، بدأ مهنته منذ الصغر وتميز في عمله حتى لقب باسم "بابا المجال"، وأصبح أحد أقوى التجار في منطقته، وهو ما يجعله يدخل في صراعات مع من حوله، وكل ذلك في إطار درامي لا يخلو من الإثارة والأكشن

الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل بابا المجال مسلسل بابا المجال بابا المجال مصطفى شعبان

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