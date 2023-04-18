شاهد .. ماذا فعل الرئيس عند رؤية الدكتور أحمد عمر هاشم

توقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء دخوله قاعة احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، لمصافحة الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

ودار بين الرئيس السيسي، والدكتور أحمد عمر هاشم حوار ودي استمر دقائق، قبل بدء الاحتفالية اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال احتفال مصر بذكرى ليلة القدر 2023، اليوم الثلاثاء، في حضور وتشريف ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

ومن المقرر أيضا أن يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي عقدتها وزارة الأوقاف.