شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي نسخة من كتاب الله فى احتفالية ليلة القدر

أهدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نسخة من كتاب الله تبارك وتعالى في مستهل احتفال الوزارة بـ ليلة القدر.

وقال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مما يرتبط بليلة القدر ويتعلق باشراقاتها عبادة الدعاء وتضرعه في كل أموره وشئونه

وأضاف الطيب خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ققائلا: يظن البعض أن الدعاء عبادة ثانوية، أو عبادة مندوبة ليست واجبه، بل هو فهم خاطئ مصدره الغفلة، ففالدعاء عبادة أمر بها المؤمنون في القرآن الكريم، لافتا أن السر في أعمال البر أفضل منها في الجهر.

وتابع شيخ الأزهر أن الصدقة في السر أفضل من الجهر بها فالصدقة في السر تطفئ غضب الرب.

وأوضح الطيب الدعاء مخ العبادة واسالوا الله من فضله فهو اصل الدعاء وأفضله، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتمي بالدعاء وهو نبي الله وسيد المرسلين.

جاء ذلك خلال احتفال مصر بذكرى ليلة القدر 2023، اليوم الثلاثاء، في حضور وتشريف ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الحكومة ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

ومن المقرر أيضا أن يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي عقدتها وزارة الأوقاف .