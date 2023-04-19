رغم دخولها بقوة في قطاع السيارات الكهربائية وإطلاق العديد من الإصدارات الجديدة، لن تتخلى مجموعة فولكس فاجن عن إنتاج محركات البنزين في الوقت القريب، وستستمر في تطويرها.

فولكس فاجن تتمسك بإنتاج محركات الاحتراق رغم الحظر الأوروبي

وكشف بيان صحفي جديد من شركة سكودا أن العلامة التشيكية قد تم تكليفها بتطوير محركات مجموعة فولكس فاجن الأصغر، على وجه التحديد تستخدم سلسلة EA211 المكونة من ثلاث وأربع أسطوانات بنزين في ما لا يقل عن 50 خطًا من سبع علامات تجارية جزء من إمبراطورية فولكس فاجن.

فولكس فاجن تتمسك بإنتاج محركات الاحتراق رغم الحظر الأوروبي

وتقوم شركة سكودا بتوظيف ما يقرب من 150 موظفًا لقسم التطوير التقني للعمل على محركات الاحتراق الداخلي، والهدف هو تطوير محركات صغيرة أكثر قوة من شأنها أن تولد انبعاثات أقل، وبالحديث عن ذلك ، تريد الشركة الأم فولكس فاجن من المفوضية الأوروبية تأخير تنفيذ لوائح Euro 7في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى التكاليف المرتفعة لجعل المحركات متوافقة.

فولكس فاجن تتمسك بإنتاج محركات الاحتراق رغم الحظر الأوروبي

ويتواجد محرك EA211التابع لمجموعة فولكس فاجن منذ عام 2011 وهو متوفر حاليًا في العديد من المواصفات، حيث يبدأ بسحب 1.0 MPIبشكل طبيعي لأرخص السيارات، والتالي هو شقيقها المزود بشاحن توربيني TSI ، مع ثلاث أسطوانات فقط، ثم هناك 1.4 TSI أربعة أسطوانات في المكونات الهجينة و 1.5 TSIاعتمادًا على نوع المحرك، ويتراوح الخرج من 64 إلى 154 حصانًا (48 إلى 115 كيلووات).

وتوقع أن يعمل محرك EA211 رباعي الأسطوانات لتشغيل الجيل التالي من فولكس فاجن باسات، والذي طورته سكودا وسيتم تقديمه حصريًا كسيارة واجن، وسيحدث الكشف الرسمي قريبًا نظرًا لأن عمليات التسليم للعملاء ستبدأ في سبتمبر، سيتم تصنيعها في براتيسلافا، سلوفاكيا جنبًا إلى جنب مع طرازها الشقيق، سوبرب الجديد، سيستخدم كلاهما منصة MQB محدثة ويتنافسان في فئة متوسطة الحجم نادرة حيث اختفت فورد مونديو وأوبل إنسيجنيا.

ويتم تقديم EA211عالميًا ، بما في ذلك خارج الاتحاد الأوروبي حيث لا يتعارض مع لوائح الانبعاثات، وتقول سكودا إنها ستواصل تطوير كل من الإصدارات ذات الشاحن التوربيني والشاحن الطبيعي، واعدة بخفض استهلاك الوقود وجعل هذه المحركات تعمل بشكل أنظف.

وفي بعض الأسواق، تعمل هذه المحركات بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) أو الإيثانول وتتوفر أيضًا في الطرز الهجينة الخفيفة.