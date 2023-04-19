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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|أسعار BMW X5 موديل 2023.. 5 سيارات اقتصادية بالسوق المصري

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

 

أسعار BMW X5 موديل 2023 في مصر| صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية البافارية BMW عن زيادة جديدة لأحدث إصدارتها بالسوق المصري، ومنها سيارة الكروس أوفر الرياضية BMW X5 موديل 2023، وبلغت قيمة الزيادة نحو 300 ألف جنيه للفئة الأولى و350 ألف جنيه للفئة الثانية.

 

للمصريين في الخارج.. قيمة الوديعة البنكية لـ نيسان صني| صور

تعتبر السيارة نيسان صني أحد أشهر سيارات السيدان المرشحة للاستيراد من الخارج، وذلك بسبب شهرتها وشعبيتها الكبيرة بالسوق المصري، ويأتي ذلك على خلفية قرار الحكومة بالإعفاء الجمركي والضريبي لسيارات المواطنين القادمة من الخارج مقابل وديعة بنكية بالدولار يتم استردادها بالكامل بعد 5 سنوات.

 

بداية من 285 ألف جنيه.. 5 سيارات اقتصادية بالسوق المصري| صور

شهدت العديد من سيارات السيدان الاقتصادية عدة تحديثات جديدة لأسعارها الرسمية مؤخراً في السوق المصري.

 

أشهر 5 سيارات مستعملة بأسعار أقل من 130 ألف جنيه | صور

يبحث العديد من محدودي الدخل عن شراء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة مؤخراً.

 

هيونداي تكشف عن أقوى نسخ الجيل الجديد من إلنترا 2024 | صور

كشفت هيونداي مؤخرًا عن الجيل الجديد من طراز النترا والتي تحمل أسم أفانتي في كوريا الجنوبية وبعض الأسواق الآسيوية، وحان الآن دور الفئة Nالتي تركز على الأداء لإظهار تصميمها القوي في معرض شنجهاي للسيارات، بعد أقل من عامين من ظهور النسخة الأصلية لأول مرة.

 

BMW تكشف عن XM 50e بمواصفات أقل مما كان متوقعًا| صور

قامت شركة BMW قبل أيام قليلة فقط، بالكشف عن XM 50e باعتبارها الطراز الرئيسي لسيارات الدفع الرباعي لفئة XM الجديدة كلياً، كان من المتوقع أن يتلقى النموذج نفس مجموعة نقل الحركة مثل M760e مع ذروة إنتاج تبلغ 563 حصانًا وعزم دوران يبلغ 591 رطلاً، ولكن جاءت المواصفات أقل من التوقعات.

BMW النترا هيونداي اقتصادية نيسان صني

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أسعار BMW X5 موديل 2023 في مصر| صور

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