عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب الآن استقرارا، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 وعيار 24  وهما الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية.

3 آلاف جنيه

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 3 آلاف جنيه بعد إضافة المصنعية والضريبة والدمغة وسجل  2,743  جنيها بدون مصنعية، بينما وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 2500 جنيه بالمصنعية كحد أدنى وقد يصل إلى 2640 جنيها.

طالع أيضا:

عيار 21 الآن يسجل 2400 جنيه.. آخر أسعار الذهب في التعاملات المسائية

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

 

سعر الذهب عيار 21 الآن

ويبحث الملايين عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، والذي سجل اليوم في التعاملات  نحو 2400 جنيها  لكل جرام بدون مصنعية، فيما سجل عيار 18 نحو 2,057 جنيها للشراء.

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويهتم المقبلون على الخطوبة بمعرفة أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، حيث يتم شراء الشبكة هذه الأيام مع اقتراب العيد حيث تتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2400 جنيه للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2520 جنيها ويصل إلى 2640 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

الذهب 

سعر الذهب مباشر الآن

 سعر الذهب مباشر اليوم الأربعاء، هو الشغل الشاغل للكثير من المهتمين بالسوق، خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و 18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 2,743 جنيها.

الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء: 2,400 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18: 2,057 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14: 1,600 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 : 19,200 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24: 2003 دولارات بعد 2040 دولارا

الذهب أسعار الذهب الان سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجرام عيار 24 سعر الذهب عيار 21 الان أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثروة بلس.. طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 23%

15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

الجيش السوداني يعتقل قائد الدعم السريع.. فيديو

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

بعد تراجعه 3 آلاف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

الزمالك اليوم.. تعليق اتحاد الكرة على أزمة إمام عاشور.. و3 نجوم أثاروا غضب أوسوريو

موضوعات متعلقة

عيار 21 الآن يسجل 2400 جنيه.. آخر أسعار الذهب في التعاملات المسائية

2350 للجرام| تحرك جديد فى أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سعر الذهب الآن في مصر

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 بالمصنعية

انخفاض مفاجيء.. هزة في أسعار الذهب اليوم السبت 15 أبريل 2023

240 جنيهًا.. تراجع بأسعار الذهب ومفاجأة في عيار21 الآن قبل العيد

ترشيحاتنا

بعد مادورو.. بوتين يدعو رئيس بوليفيا لزيارة روسيا

معوق ضخم.. وزيرة الهجرة تكشف السبب وراء تأخر عودة المصريين العالقين في السودان

حريق ضخم بمستشفى في الصين.. والمرضى يستخدمون الملايات للهرب |فيديو صادم

كيف تعلم طفلك العقيدة والمسئولية؟.. روشتة شرعية يوضحها علي جمعة

أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 19-4-2023

«ميتا» تبدأ موجة تسريح جديدة لموظفيها اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسباب دهون البطن المتراكمة والعنيدة.. خبير تغذية يجيب

هيفاء وهبي تثير الجدل بصور جديدة عبر انستجرام| شاهد

تركته خطيبته.. شاب يدمر متجرًا بالصين يثير الجدل على السوشيال ميديا| اعرف الحكاية؟

كان بيصورنى ودفعت ٨٠ ألف دولار عشان يطلقني..صور لعلا غانم برفقة بناتها

فيديو

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

حبس وغرامة .. ماذا قالت سلمى الشيمي في قفص المحكمة الاقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

اﻟﻤﺰﻳﺪ