2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

سجلت أسعار الذهب الآن استقرارا، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 وعيار 24 وهما الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية.

3 آلاف جنيه

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 3 آلاف جنيه بعد إضافة المصنعية والضريبة والدمغة وسجل 2,743 جنيها بدون مصنعية، بينما وصل سعر الجرام عيار 21 إلى 2500 جنيه بالمصنعية كحد أدنى وقد يصل إلى 2640 جنيها.

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سعر الذهب عيار 21 الآن

ويبحث الملايين عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، والذي سجل اليوم في التعاملات نحو 2400 جنيها لكل جرام بدون مصنعية، فيما سجل عيار 18 نحو 2,057 جنيها للشراء.

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويهتم المقبلون على الخطوبة بمعرفة أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة، حيث يتم شراء الشبكة هذه الأيام مع اقتراب العيد حيث تتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن نحو 2400 جنيه للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2520 جنيها ويصل إلى 2640 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

الذهب

سعر الذهب مباشر الآن

سعر الذهب مباشر اليوم الأربعاء، هو الشغل الشاغل للكثير من المهتمين بالسوق، خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و 18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 2,743 جنيها.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء: 2,400 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 18: 2,057 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14: 1,600 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 : 19,200 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء عيار 24: 2003 دولارات بعد 2040 دولارا