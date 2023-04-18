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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 الآن يسجل 2400 جنيه.. آخر أسعار الذهب في التعاملات المسائية

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب الآن في التعاملات المسائية استقرارا، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 وعيار 24  وهما الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية، إذ سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 3 آلاف جنيه بالمصنعية بعد إضافة المصنعية والضريبة والدمغة وسجل  2,743  جنيها بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21 الآن

ويهتم الكثير بسعر جرام الذهب عيار 21، والذي سجل اليوم في التعاملات المسائية نحو 2400 جنيها  لكل جرام بدون مصنعية.

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سعر الذهب الآن في مصر

 

أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويرغب المقبلون على الزواج في معرفة أسعار الذهب عيار 21 بالمصنعية والضريبة والدمغة،  يتم اشراء الشبكة هذه الأيام حيث تتغير أسعار المصنعية على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وسجل سعر الجرام عيار 21 الآن إلىنحو 2400 جنيه للشراء بدون مصنعية، وعند حساب سعر الجرام بالمصنعية، يتم إضافة نسبة بين 5 و10 % من سعر الجرام إذ يبدأ الجرام بالمصنعية بنحو 2520 جنيها ويصل إلى 2640 جنيها، أو قد تكون بمبلغ ما بالتراضي بين البائع والمشتري في حدود من 100 -150 جنيها.

سعر الذهب مباشر الآن

ويتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة سعر الذهب مباشر اليوم الثلاثاء، إذ يهتم به الكثير على مدار اليوم، خاصة عيار 21، والذي يتغير باستمرار على مدار اليوم خلال التعاملات، وفقا لـ 3 عوامل رئيسية، وهي متوسط سعر الأوقية عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار في مصر، ونسبة الطلب على الشراء ومقدار الإقبال على البيع.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم ضمن نشرة الخدمات اليومية، على مستوى كافة الأعيرة خاصة 21 و 18، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء: 2,743 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء: 2,400 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 18: 2,057 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14: 1,600 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 : 19,200 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء عيار 24: 2005 دولارات بعد 2040 دولارا

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