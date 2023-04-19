هيثم عرابي: اتهموني بالسمسرة عشان محترم ومليش ضهر

علق هيثم عرابي، مدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، على اتهاماته بالسمسرة في الصفقات عندما كان يعمل في الأهلي.

وقال هيثم عرابي، في تصريحات عبر إذاعة وزارة الشباب والرياضة: “اتهامي بالسمسرة في صفقة أحمد حجازي؟ اللاعب جه الأهلي ببلاش، بعدما تنازل عن مستحقاته لدى فريق فيورنتينا الإيطالي، وقمت بتزويد عقده في الأهلي لمدة 5 سنوات”.

وأضاف: “اتهامي بالسمسرة عشان محترم ومليش ضهر، كما أنني رفضت التعاقد مع أحد المدربين الذين يعملون مع وكيل معين”.

الأهلي ضد الرجاء

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الرجاء المغربي، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.