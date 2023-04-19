رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

علّق رضا عبد العال، نجم النادي الأهلي والزمالك السابق، على أداء مروان عطية، لاعب الفريق الأول للقلعة الحمراء مع الفريق الأحمر منذ انضمامه في يناير.

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر برنامج “البريمو”: “صفقات الأهلي السنة دي كلها وحشة، هتقولي مروان عطية هقولك كيد نساء عشان ميروحش الزمالك”.

وتابع: “مروان عطية كان في الاتحاد أفضل مما كان حاليًا مع الأهلي 100 مرة، كان معلم وبيلعب بمزاج”.

تعليق رضا عبد العال على أداء نجم الأهلي

وأضاف: “إنما مروان عطية مع الأهلي مرمطون، ودا مصطلح كروي، بيقطع هنا ويجري هنا وهكذا، وكل كراته الطويلة في المباراة أمس مقطوعة، عمل كام أسيست؟ أنا عايزة يعمل أسيست يوصلني للجون من غير ما حد يستعمل مهارته”.

واختتم: “خالد عبد الفتاح الأوفر بتاعه في الأهلي عايز سنتين عشان يتظبط، شادي حسين من أحسن الصفقات لكن الراجل خلص عليه في الأهلي”.