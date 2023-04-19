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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار مفاجئ.. إعلامي: الأهلي يفكر في الانسحاب من السوبر بسبب كهربا

صدى البلد

فجَرَ الإعلامي إسلام صادق مفاجأة كبرى بشأن مباراة كأس السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها الشهر المقبل .

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وقال صادق ، عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN": "إدارة النادي الأهلي تفكر جدياً في الانسحاب من بطولة كأس السوبر المحلي، رداً على عقوبة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا 12 مباراة من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، على هامش أحداث مباراة القمة الماضية بين الأهلي والزمالك".

 

اجتماع عاجل للنادي الأهلي 

وأضاف: "مجلس إدارة النادي الأهلي سيعقد اجتماعاً ظهر الغد لبحث أزمة إيقاف محمود عبد المنعم كهربا ، وهناك اتجاه في الإدارة للانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري ".

الأهلى الزمالك كأس السوبر المحلي إسلام صادق النادي الأهلي

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