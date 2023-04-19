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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يفجر مفاجأة مدوية بشأن شكوى سموحة للأهلي بسبب كهربا

صدى البلد

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن خطاب النادي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم وشكوى النادي الأهلي بسبب مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا في لقاء الفريقين مساء الاثنين في بطولة الدوري، أصبح و(كأنه لم يكن) وهو خطأ من أحد إداريي النادي.

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وقال عامر في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "الإداري الذي يعمل في النادي حريص على حقوق نادي سموحة، لذلك قام بإرسال هذه الشكوى، ونعتبرها كأنها لم تكن".

 

شكوى سموحة للأهلي في اتحاد الكرة

وأضاف: "الخطاب الصادر من نادي سموحة خطأ غير مقصود، خصوصًا أنهم قاموا بإبلاغ النادي الأهلي الثلاثاء بينما كانت المباراة يوم الاثنين".

 

وواصل: "لن أدفع فلوس إلى اتحاد الكرة لأن قيمة رسوم الشكوى 10 آلاف جنيه، وحال عدم دفعها لا يتم النظر في الشكوى، كما سيتم إبلاغ اتحاد الكرة بخطاب رسمي بأن هذه الشكوى لاغية".

 

وزاد: "ميولي أهلاوية لكن مصلحة سموحة في المقام الأول، أنا مسئول عن النادي وأدافع عن جميع حقوقه، لو كانت الشكوى في محلها كنت سأسير في الإجراءات بشكل طبيعي".

سموحة محمد فرج عامر الاتحاد المصري الأهلى كهربا

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