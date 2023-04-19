فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام نجم سموحة إلى الأهلي نهائيًا

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن مجلس الإدارة حاليًا يضم 4 أعضاء فقط، بعد الأحكام القضائية الصادرة مؤخرًا، حيث تم استبعاد عمر الغنيمي من منصب نائب الرئيس، كما قامت اللجنة الأولمبية بإيقاف عضوين من المجلس.

وقال “عامر” في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "هناك أشياء كثيرة حدثت في نادي سموحة خلال فترة ابتعادي عن النادي، والأمور بدأت تعود لوضعها الطبيعي، وهناك تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تم تحويله للنيابة، فهناك أخطاء مالية كثيرة داخل النادي".

رحيل نجم سموحة للأهلي

وأكد: "خالد عبدالفتاح لم يحسم انتقاله إلى النادي الأهلي، ومازالت هناك مهلة لإبلاغ سموحة بالرغبة في ضمه مقابل 10 ملايين جنيه، والمدير الفني أحمد سامي هو من يحسم ملف الإعارات الجديدة بما فيهم حسام حسن".

وأتم: "أحمد سامي مدرب مميز، وعندما عُدت إلى سموحة كان الفريق في وضع صعب، وفي المواسم الماضية كانت هناك عناصر مميزة للغاية وكلهم لاعبون دوليون، ومتمسك بوجوده لبناء الفريق مجددًا في الصيف المقبل".