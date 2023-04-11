مبيعرفش يباصي.. رضا عبد العال ينتقد مروان عطية

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي، مقطع فيديو من حلقة سابقة مع الكابتن رضا عبد العال، وكتب عبر حسابه على "فيسبوك"، "رضا عبد العال عن مستوي مروان عطية : مبيعرفش يباصي".

وكان حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بلقب بطولة كأس مصر موسم 2021/ 2022، للمرة 38 في تاريخه، على حساب نادي بيراميدز بنتيجة هدفين مقابل هدف.

الأهلي بطلا لكأس مصر

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة كأس مصر على حساب منافسه بيراميدز بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذى يجمع الفريقين على ملعب استاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي من بطولة كأس مصر لـ 38 مرة من 90 كأس أقيم منذ انطلاق البطولة في مصر.