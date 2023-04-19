ملاكي.. تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على عقوبة كهربا

علق محمد أبو العلا، نجم الزمالك السابق، على عقوبة محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكانت لجنة الإنضباط، قد أصدرت قرار بإيقاف اللاعب محمود كهربا 12 مباراة، مع توقيع غرامة قدرها مليون جنيه.

وكتب أبو العلا عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلًا: “اتحاد الكرة ملاكي، تغليظ عقوبة امام عاشور و شيكابالا، تخفيف عقوبة محمد الشناوي و كهربا”.

اتحاد الكرة قرر إيقاف تنفيذ عقوبة كهربا

يُذكر أن اتحاد الكرة قرر إيقاف تنفيذ عقوبة كهربا لحين قرار لجنة الاستئناف في عقوبة اللاعب، حيث كان النادي الأهلي قد قدَّم مذكرة قانونية بشأن عقوبة اللاعب لدى "الجبلاية"