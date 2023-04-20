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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحورك عندنا.. طريقة تحضير الطعمية المحشية بالخطوات

طعمية محشية
طعمية محشية

يفضل العديد من الأشخاص تحضير السحور بشكل مختلف يوميا، وتعد الطعمية المحشية بالجبن من الوصفات المختلفة والمميزة.

وإليك طريقة تحضير الطعمية المحشية بالخطوات.

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مقادير الطعمية المحشية

2 ونصف كوب فول بدون قشر 
ربع كوب بقدونس طازج
بصله متوسطه مقطعه
8 فصوص ثوم
ربع كوب كزبرة خضراء وشبت
نصف كوب كرات
1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة 
نصف ملعقة صغيرة بيكربونات صودا
1 ملعقة كبيرة ماء
ملح
ربع ملعقة صغيرة شطة
ربع ملعقة كمون مطحون
ربع ملعقة بهارات
2 ملعقة كبيرة سمسم
زيت غزير للقلي

للحشو :
قطعة جبن قريش أو فيتا
صلصة طحينة
2 فص ثوم مفروم
ملح
نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون
نصف كوب طحينة
4/1 كوب ماء دافئ
2 كوب عصير ليمون
ربع ملعقة صغيرة سماق

خطوات تحضير الطعمية المحشية

اغسلي الفول وينقع لمدة 8 ساعات ويُغيَّر الماء بين الحين والآخر.

اشطفي الفول جيداً ويصفى من الماء.
اخلطي الخضراوات مع الفول.

افرمي المحتويات أو ضعيها في الخلاط الكهربائي مرتين أو ثلاثة إذا تطلَّب الأمر حتى تصبح ناعمة.

ضعي بيكربونات الصودا في الماء، وضيفي إلى الخليط ثم تضاف التوابل وتقلب جيداً.

ضعي الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

شكلي عجين الطعمية إلى أقراص صغيرة، تحشى بقليل من الجبن، وتقفل على الحشو.

تقلى في الزيت الساخن لمدة 3 دقائق أو حتى تحمر من جميع الجهات.

تقدم الطعمية ساخنة مع الخبز والسلطة وصلصة الطحينة.
 

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