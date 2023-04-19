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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليل أم البنات الحلقة 28..سهير رمزى تفوز بجائزة الأم المثالية ويتم حجبها

سهير رمزى
سهير رمزى

شهد مسلسل ليل أم البنات الحلقة 28 تطور جديد فى الأحداث حيث تحاول شيرين “فريال يوسف أن توجه الرأى العام مع ليل “سهير رمزى” من أجل التعاطف مع قضيتها المهمة فيها بالقتل. 

وتتوجه ابنة ليل عالية “هايدى رفعت” من أجل زيارة والدتها وانهار من البكاء عند رؤيتها ولكن ليل تحاول أن تقويها وتقول لها بنات ليل لا يمكن أن ينكسرن وتفاجئها ابنتها بانها فازت بجائزة الأم المثالية ولكن اتهامها بالقتل تسبب فى حجب الجائزة. 

بينما المحامى الذى يتولى قضية ليل يؤكد لعم بناتها راضى “ياسر على ماهر” أن القضية صعبة ويحاول أن يخفف الحكم عليها وذلك من خلال إثبات أن ليل كانت تدافع عن نفسها بعد شجارها مع نجيب “ناصر سيف” وقتله. 

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سهير رمزى

وكانت قد تحدثت الفنانة سهير رمزي، عن تفاصيل دورها فى مسلسل أم البنات، قائلة: "أظهر بلوك جديد في شخصيتي في المسلسل.. دائما ما كانت الناس تتعود علي بالشعر الأشقر، ولكنها المرة الأولي لي لتقديم عمل بالشعر الأسود".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "ذا شو" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنها تقوم بدور الأم التي لديها خمس بنات، وتصور مدي كفاح تلك الأم وتصارع مع الحياة وتضع فى مواقف صعبة جدا حتي تخرج ببناتها بأحسن صورة.

أبطال مسلسل ليل أم البنات 

مسلسل ليل أم البنات بطولة سهير رمزي، ناصر سيف، محمد مهران، فريال يوسف، محمد عبد الجواد، حنان سليمان، حنان يوسف، ياسر علي ماهر، أيمن عزب، سميرة صدقي، مادلين طبر، فاطمة الكاشف، والفنانين الشباب: هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، منة عرفة، هايدي رفعت، سيلين عبد العزيز، محمد أحمد ماهر، أحمد جمال سعيد، حسن عيد، رانيا الخواجة، صوفيا، ومن تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

سهير رمزي الام المثالية محمد مهران الفنانة سهير رمزي فريال يوسف مسلسل ليل أم البنات ليل أم البنات

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