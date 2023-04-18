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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

زينة
زينة

كشفت الفنانة زينة عن طولها وذلك خلال تواجدها فى برنامج “حبر سرى” الذى تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم حيث أكدت ان طولها 168.5. 

كما قالت زينة أن أموالها تضيع أغلبها فى التسويق وشراء الملابس وغيرها من الاحتياجات لها. 

وقامت زينة بتقليد محمد رمضان فى شخصية “جعفر العمدة”. 

وكشفت زينة عن طقوسها الغريبة التى اعتادت على فعلها داخل كرفان أى عمل تقوم بتصويره حيث اكدت انها تقوم بمسحه جيدا كما تطلب من زوارها ان تقوم بتعقيم أحذيتهم وغسلها ويرتدوا أكياس فى قدمهم حتى لا يلوثوا الكرفان الخاص بها كما قالت أن اى طفل صغير يمكن أن يضحك عليها. 

شاهد هنا الفيديو 

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زينة مع أسما إبراهيم

حلت الفنانة زينة، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس".

ودخلت زينة في نوبة بكاء على الهواء اثناء حديثها عن والدها المتوفي، قائلة:" والدي كان راضي عني قبل وفاته بشكل كبير.. ربنا يرحمه ".

وتابعت زينة باكية:" أكتر حاجة بفتكرها من والدي ضحكته، ولو فيه ملايكة على الأرض هقول أبويا ده ملاك مش بني آدم ".

وأكملت زينة:"  والدي كان حنين وطيب وأنا تعبت أوي بعد وفاته، ومفيش حد زي الأب".

وتابعت زينة باكية:" بعد وفاة والدي بحس دايما إن البيت بدون باب ووجع الفراق لا يقل مطلقا ومش بنسى والدي مطلقا ". 

زينة الفنانة زينة أسما إبراهيم الإعلامية أسما ابراهيم محمد رمضان

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