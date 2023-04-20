في هذا الموعد| الافتاء تعلن استطلاع هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

حالة من اللغط أثيرت أخيرا عقب بيانات متضاربة من مراكز فلكية حول موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر.

وفي الوقت الذي بدأ فيه عدد من الدول تعلن موعد أول أيام عيد الفطر، ينتظر المصريون بشغف، معرفة أول أيام عيد الفطر المبارك، الجمعة أم السبت.

بلد عربية تلمح: العيد السبت

في الأردن، أعلن رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إنه في حال اعتماد الرؤية الشرعية البصرية في الأردن؛ فإن أول أيام عيد الفطر يكون السبت؛ أما إذا اعتمدت الحسابات الفلكية فيكون يوم الجمعة.

لا يفوتك:

بلدان أخرى: العيد السبت

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا، أنّ السبت المقبل هو أول أيام عيد الفطر في أستراليا نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال، غدا، كما ورد في نص البيان الذي أصدره المجلس.

ووفقًا للحسابات الفلكية، بدأت الهند صوم رمضان يوم الجمعة 24 مارس الماضي، لذا يكون يوم الجمعة المقبل، المتمم لشهر رمضان، فلكيا، والسبت الذي يليه أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتواصل بنجلادش صوم رمضان حتى يوم الجمعة المقبل، ليكن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك، أما باكستان بدأت صيام شهر رمضان، بعد 24 ساعة عن معظم الدول العربية، لتستمر في الصيام حتى يوم الجمعة المقبل.

جدل وبيانات متضاربة

في 7 أبريل الجاري، ذكر مركز الفلك الدولي، في بيان، أنّ دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال، يوم الخميس 20 أبريل، مضيفا في بيان، أنّ رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب، من قارة آسيا وأستراليا.

وأربك المركز، العديد من الدول، ما جعل هناك دولا ستستمر في الصيام وأخرى تحتفل بعيد الفطر، وينتهي شهر رمضان في دول أخرى، وبينها الهند، وبنجلاديش، وباكستان، الجمعة المقبل.

وعلى صعيد آخر أعلن معهد البحوث الفلكية في بيان صحفي عن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، الموافق يوم الجمعة المقبل 21 من شهر أبريل الجاري، نافيًا أن يكون لكسوف الشمس المتوقع أي تأثير على رؤية هلال شهر شوال، على أن يكون يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان متممًا للشهر الكريم.

موعد إعلان دار الافتاء استطلاع الهلال

وينتظر المصريون بشغف بيان دار الافتاء المصرية، المعتد به رسميًا في ثبوت الهلال من عدمه.

وأعلنت دار الافتاء في وقت سابق، استطلاع هلال شهر شوال اليوم الخميس، الموافق 20 أبريل 2023، الـ29 من شهر رمضان 1444هـ.

ومن المعلوم أن مؤتمر دار الافتاء ينطلق اليوم عقب مغرب اليوم التاسع والعشرين من رمضان، وقبيل صلاة عشاء آخر ليلة في رمضان.

وإذا ثبت هلال شهر شوال، فلن تُصلى صلاة التراويح، بينما إذا لم يثبت الهلال فيصبح يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان.