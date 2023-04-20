عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

في هذا الموعد| الافتاء تعلن استطلاع هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

استطلاع هلال عيد
استطلاع هلال عيد الفطر المبارك

حالة من اللغط أثيرت أخيرا عقب بيانات متضاربة من مراكز فلكية حول موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر.

وفي الوقت الذي بدأ فيه عدد من الدول تعلن موعد أول أيام عيد الفطر، ينتظر المصريون بشغف، معرفة أول أيام عيد الفطر المبارك، الجمعة أم السبت.

بلد عربية تلمح: العيد السبت 

في الأردن، أعلن رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، إنه في حال اعتماد الرؤية الشرعية البصرية في الأردن؛ فإن أول أيام عيد الفطر يكون السبت؛ أما إذا اعتمدت الحسابات الفلكية فيكون يوم الجمعة.  

لا يفوتك: 

txt

بسبب اللغط| رؤية الهلال تثير الجدل.. العيد في مصر الجمعة أم السبت؟

txt

دولة عربية تعلن عيد الفطر السبت .. وبعد ساعات مصر تحسم الجدل

txt

السبت عيد الفطر بفرنسا وأستراليا | مركز الفلك الدولي يربك الدول ..تفاصيل

txt

بلاش بلبلة.. القومي للبحوث الفلكية يكشف الموعد النهائي لعيد الفطر المبارك |تفاصيل

txt

شتوى ولا صيفي.. نلبس ايه في العيد ..مفاجأة في حالة الطقس

بلدان أخرى: العيد السبت 

أعلن مجلس الإفتاء الأسترالي رسميا، أنّ السبت المقبل هو أول أيام عيد الفطر في أستراليا نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال، غدا، كما ورد في نص البيان الذي أصدره المجلس.

ووفقًا للحسابات الفلكية، بدأت الهند صوم رمضان يوم الجمعة 24 مارس الماضي، لذا يكون يوم الجمعة المقبل، المتمم لشهر رمضان، فلكيا، والسبت الذي يليه أول أيام عيد الفطر المبارك.

وتواصل بنجلادش صوم رمضان حتى يوم الجمعة المقبل، ليكن السبت أول أيام عيد الفطر المبارك، أما باكستان بدأت صيام شهر رمضان، بعد 24 ساعة عن معظم الدول العربية، لتستمر في الصيام حتى يوم الجمعة المقبل.

جدل وبيانات متضاربة 

في 7 أبريل الجاري، ذكر مركز الفلك الدولي، في بيان، أنّ دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال، يوم الخميس 20 أبريل، مضيفا في بيان، أنّ رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب، من قارة آسيا وأستراليا.

وأربك المركز، العديد من الدول، ما جعل هناك دولا ستستمر في الصيام وأخرى تحتفل بعيد الفطر، وينتهي شهر رمضان في دول أخرى، وبينها الهند، وبنجلاديش، وباكستان، الجمعة المقبل.

وعلى صعيد آخر أعلن معهد البحوث الفلكية في بيان صحفي عن غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، الموافق يوم الجمعة المقبل 21 من شهر أبريل الجاري، نافيًا أن يكون لكسوف الشمس المتوقع أي تأثير على رؤية هلال شهر شوال، على أن يكون يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان متممًا للشهر الكريم.

موعد إعلان دار الافتاء استطلاع الهلال 

وينتظر المصريون بشغف بيان دار الافتاء المصرية، المعتد به رسميًا في ثبوت الهلال من عدمه.

وأعلنت دار الافتاء في وقت سابق، استطلاع هلال شهر شوال اليوم الخميس، الموافق 20 أبريل 2023، الـ29 من شهر رمضان 1444هـ.

ومن المعلوم أن مؤتمر دار الافتاء ينطلق اليوم عقب مغرب اليوم التاسع والعشرين من رمضان، وقبيل صلاة عشاء آخر ليلة في رمضان.

وإذا ثبت هلال شهر شوال، فلن تُصلى صلاة التراويح، بينما إذا لم يثبت الهلال فيصبح يوم الجمعة هو المتمم لشهر رمضان.

أول أيام عيد الفطر المبارك عيد الفطر المبارك عيد الفطر دار الإفتاء استطلاع هلال شهر شوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد الجمعة أم السبت؟.. السعودية تحسم الأمر

رياح وأمطار بعد ساعات .. مفاجأة سارة من الأرصاد لعشاق الشتاء

في هذا الموعد| الافتاء تعلن استطلاع هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر 2023

بسبب اللغط| رؤية الهلال تثير الجدل.. العيد في مصر الجمعة أم السبت؟

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت في هذه الحالة.. ودار الإفتاء تحسم

دولة عربية تعلن عيد الفطر السبت .. وبعد ساعات مصر تحسم الجدل

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب مصر في عيد الفطر

موضوعات متعلقة

حكاية زفة رمضان بالصعيد| لماذا ارتدى شاب أقصري فستان عروسة ؟

ادعولي.. أول رد من إمام عاشور على أنباء انتقاله للأهلي| تفاصيل

أسعار تنافسية لـ اللحوم والفراخ والأرز والمكرونة قبل رمضان|جودة عالية وتخفيضات للنصف

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

رسميًا| نقل مباراة الزمالك وشباب بلوزداد مجانًا على القنوات المفتوحة.. التردد والتفاصيل

غياب الثنائي الأخطر.. مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صنداونز

لغز حير الجماهير.. لماذا لم يسافر ثنائي الأهلي مع الفريق لجنوب إفريقيا ؟

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

ترشيحاتنا

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 20-4-2023

تكبيرات صلاة عيد الفطر .. عددها والسور المستحب قرائتها

هل ليلة القدر الآن 29 رمضان؟..معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد ساعتين

ماكرون يقلل من استياء المحتجين على تعديلات نظام التقاعد

الخطيب يهنئ رجال سلة الأهلي عقب التتويج بكأس مصر

مشكلات خطيرة تواجه مستخدمي هواتف آيفون iPhone 14 .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يحذر من الإفراط فى تناول كحك وبسكويت العيد|لهذا السبب

مسلسلات رمضان الحلقة 28.. دلال تقتل بلال شامة..ومصطفى شعبان يحصل على ورثه

قبل العيد .. فيتامينات ضرورية لتقوية الشعر

أوفر وأسهل أكلة للعيد.. طريقة عمل الكشري الإسكندراني

فيديو

غيرت شكل أنفها .. شاهد صور رنا رئيس قبل الشهرة

اللي يقول المسلسل مش ناجح غبي.. منة فضالي تكشف أسرار "جعفر العمدة"

تجاهلت مساعدتي في عملية بالقلب| تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبي .. فيديوجراف

سقوط أمطار بعدة مناطق .. تفاصيل حالة الطقس في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ