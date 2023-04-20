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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملخص الحلقة 13 لمسلسلات رمضان النصف الثاني l عصام عمر يسلم حقيبة منة شلبي.. ومحاولة لسرقة دنيا سمير غانم

مسلسلات النصف الثاني
مسلسلات النصف الثاني

شهدت الحلقة 13 من مسلسلات النصف الثاني من رمضان، العديد من الأحداث المشوقة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

تحت الوصاية :

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل “تحت الوصاية” العديد من الأحداث المشوقة حيث اكتشف صالح “دياب” مكان المركب وجاء ومعه بلطجية ليسيطروا على المركب.

تصدى لهم البحرية وحنان “منى زكي” وعم ربيع، “رشدي الشامي” لكن أثناء المشاجرة يموت عم ربيع بعد إصابته بحديدة داخل المركب أثناء الشجار مع أحد البلطجية وتنتهي أحداث الحلقة بموته.

تلت التلاتة : 

شهدت أحداث الحلقة الـ 13 من مسلسل "تلت التلاتة" العديد من الأحداث المشوقة حيث يذهب أحمد مجدي لـ فرح،  "غادة عبد الرازق" ومعه مأذون ويعرض عليها الزواج لكنها ترفض لتسرعه في القرار.
كما تذهب والدة سمر إلى قسم الشرطة وتخبر ضابط الشرطة أنها تشك في أمجد انه وراء اختفائها ويخبرها الظابط انها لابد وأن توجه له اتهام حقيقي بالخطف.

ميسرة: النفخ الأوفر غير لائق على أصالة ومناسب لـ مايا دياب

جت سليمة:

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل جت سليمة ظهورا خاصا للفنان محمد ثروت، كما حاول مجموعة من اللصوص سرقة سليمة التي تجسدها الفنانة دنيا سمير غانم ولكن موكوس الذي يجسده محمد سلام ينقذها.

واعترف محمد سلام لـ دنيا سمير غانم بحبه لها، ولكنها لم تعطِه ردًا وطلبت منه أن يدخلا القصر ويحصلان على الفص الذي تبحث عنه.

تغيير جو :

شهدت الحلقة 13 من مسلسل تغيير جو، نجاة والدة منة شلبي من الموت بعد تناولها جرعة زائدة من المهدئات في الحلقة الماضية، لكنها دخلت العناية المركزة في حالة حرجة ويحاول الأطباء مداواتها. 

وقضت منة شلبي الحلقة كاملة في المستشفى بجانب والدتها خوفا على حياتها، في الوقت الذي قرر فيه عصام عمر إيصال حقيبة الأوراق إلى فندق خالتها في غيابها. 

وتمكن موظفو الفندق من القبض على عصام عمر، وحجزه في غرفة بالفندق حتى تنتهي أزمة “شريفة”، وتعود في الوقت الذي لا تركز فيه سوى على حالة والدتها.

 

الحلقة 13 غادة عبد الرازق أحمد مجدى محمد سلام سمير غانم الفنانة دنيا سمير غانم منى زكى النصف الثاني من رمضان مسلسل تلت التلاتة مسلسل جت سليمة تحت الوصاية مسلسل “تحت الوصاية” عصام عمر مسلسل تغيير جو جت سليمة تغيير جو

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