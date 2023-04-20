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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات فاخرة 2023 متوافرة الآن في مصر | صور

سيارات 2023 فاخرة
سيارات 2023 فاخرة

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات الكثير من إصدارات السيارات الفاخرة موديل 2023 ومنها سيتروين C4، ومرسيدس C 180، وبيجو 508، وسكودا سوبيرب، وأودي A4، وتنتشر هذه الطرازات داخل مصر تلبية لرغبة المواطنين في الحصول علي سيارات بمواصفات مميزة ومحركات قوية، لتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم بسهولة .

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يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات فاخرة موديل 2023 في مصر :

 

1- سيتروين C4

تستخدم سيارة سيتروين C4 موديل 2023 علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات، وتنتج السيارة عزم أقصي للدوران 240 نيوتن/متر، بفضل امتلاكها لمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 155 حصان، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 8.2 ثانية.

سيتروين C4 موديل 2023

سعر سيارة سيتروين C4 موديل 2023 في سوق السيارات المصري يبدأ من 919 ألف جنيه للفئة الأولي ، ويصل الي مليون و 99 ألف جنيه للفئة الأخيرة .

2- سكودا سوبيرب

تتسارع سيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتستهلك 5.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 66 لتر، وتنتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة 150 حصان، وتصل سرعة سيارة سكودا سوبيرب القصوى الي 220 كم/ساعة  .

سيارة سكودا سوبيرب 2023

تقدم سيارة سكودا سوبيرب موديل 2023 في سوق السيارات المصري للبيع بسعر مليون و 550 ألف جنيه، وتباع بفئة واحدة فقط .

3- بيجو 508

تحتوي سيارة بيجو 508 علي ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان وقودها الي 62 لتر، وتستهلك من الوقود 9.7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي تيربو، وتصل سرعة سيارة بيجو 508 القصوى الي 220 كم/ساعة، وتنتج قوة 2015 حصان .

سيارة بيجو 508  موديل 2023

يبدأ سعر سيارة بيجو 508 موديل 2023 في سوق السيارات المصري للفئة الأولي بـ مليون و169 ألف جنيه، ويرتفع ليصل الي مليون و 544 ألف جنيه .

4- أودي A4

زودت سيارة أودي A4 موديل 2023 بمحرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي، وتستهلك من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية، وتمتلك ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتصل سعة خزان وقودها الي 75 لتر، وتنتج قوة 190 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 210 كم/ساعة، وتخرج عزم دوران 270 نيوتن/متر.

أودي A4 موديل 2023

تباع سيارة أودي A4 موديل 2023 في سوق السيارات المصري بـ مليون و 650 ألف جنيه للفئة الأولي، ويزداد السعر ليصل الي مليون و 850 ألف جنيه .

5- مرسيدس C 180

تخرج سيارة مرسيدس C 180 موديل 2023 عزم أقصي للدوران يصل الي 250 كم/ساعة، وتحتوي سيارة مرسيدس C 180 علي ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 9 سرعات، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 156 حصان، وتستهلك من الوقود 8.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة.

مرسيدس C 180 

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس C 180 موديل 2023 تباع في مصر بسعر 2 مليون و280 ألف جنيه، والفئة الثانية يرتفع سعرها الي 2 مليون و 350 ألف جنيه .

سيتروين C4 بيجو 508 سكودا سوبيرب اودي A4 مرسيدس C 180

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