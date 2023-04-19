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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مرة| مرسيدس تكشف عن سيارة ما يباخ SUV كهربائية بالكامل

مرسيدس إي كيو إس
مرسيدس إي كيو إس الـ SUV الكهربائية

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية، الكشف عن طرازها الجديد من سيارة مرسيدس مايباخ الكهربائية ، وتنتمي سيارة مرسيدس مايباخ الكهربائية إلى فئة السيارات الـ SUV، بالإضافة إلى أن سيارة مايباخ الـ  SUV الأن هي أول سيارة تقدم من قبل الصانع الألماني وتعمل بالكهرباء .

مرسيدس مايباخ إي كيو إس  الـ SUV الكهربائية الفارهة

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مرسيدس مايباخ إي كيو إس  الـ SUV الكهربائية الفارهة

وقُدمت سيارة مرسيدس مايباخ إي كيو إس  فئة الـ SUV الكهربائية الفارهة من قبل الرئيس التنفيذي لمجموعة مرسيدس، أولا كيلنيوس ، وظهرت في أول عرض لها في العالم في شنجهاي في الصين.

مرسيدس ما يباخ إي كيو إس  الـ SUV الكهربائية الفارهة

وفي ذلك السياق، أوضح كيلنيوس قائلا " إن سيارة مرسيدس مايباخ إي كيو إس التي تنتمي الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، تجمع بين سعينا لتحقيق الريادة في مجال الرقمنة والتنقل الكهربائي، مع تركيزنا على فئة السيارات الفارهة".

مرسيدس ما يباخ إي كيو إس  الـ SUV الكهربائية الفارهة

علاوة علي ذلك فإن الصين أهم سوق للسيارات في العالم، وبالتالي يحظى باهتمام كبير من قبل صانع السيارات الألماني مرسيدس، والشركات الألمانية الأخرى العاملة في صناعة السيارات.

مرسيدس ما يباخ إي كيو إس  الـ SUV الكهربائية الفارهة

والجدير بالذكر، أن مرسيدس باعت في الصين ما يقرب من 191 ألف سيارة في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة تقدر بـ 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ما يباخ الـ SUV الرئيس التنفيذي لمجموعة مرسيدس مجموعة مرسيدس ما يباخ إي كيو إس إي كيو إس مرسيدس ما يباخ إي كيو إس

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