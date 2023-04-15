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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس G-CLASS الجديدة في مصر .. فخامة بشكل رياضي

مرسيدس G-CLASS
مرسيدس G-CLASS

استطاعت نجمة مرسيدس الثلاثية، أن تحتل مكانة كبيرة داخل السوق المصري، نسبة لبراعة الصانع الالماني، بالاضافة إلى الاداء الاعتمادي، وتنوع التصميمات الهيكلية، ومنها الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV الفاخرة ابرزها السيارة G-CLASS.

مرسيدس G-CLASS

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مواصفات وسعر السيارة مرسيدس G-CLASS في مصر

مرسيدس G-CLASS

تأتي السيارة مرسيدس G-CLASS بمحرك تيربو سعة 4000 سي سي بقوة 422 حصانا، و 610 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة من 9 نقلات أوتوماتيكية، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كم/ساعة، وتصل السيارة من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 5.9 ثانية.

مرسيدس G-CLASS

وزودت الفئة الاعلى تجهيزًا بمحرك اخر بقوة 585 حصانا، سعة 4000 سي سي تيربو ايضا، وعزم دوران 850 نيوتن/متر، مكون من 8 اسطوانات، مع ناقل حركة من 9 سرعات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 220 كم/ساعة، وبفضل هذه القدرات تنطلق السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 4.5 ثانية.

مرسيدس G-CLASS

الابعاد الخارجية للسيارة مرسيدس G-CLASS

 

  • طول 4669 مم.
  • عرض 1931 مم.
  • ارتفاع 1969 مم.
  • خلوص ارضي 270 مم.
  • حجم سعة التخزين 550 لتر.
  • سعة خزان الوقود 75 لتر.
مرسيدس G-CLASS

اسعار السيارة مرسيدس G-CLASS في السوق المصري 

 

سعر الفئة الاولى 5.500.000 جنيه.

سعر الفئة الثانية 5.750.000 جنيه.

سعر الفئة الثالثة 7.750.000 جنيه.

مرسيدس G-CLASS
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