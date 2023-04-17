بعد جدل السوشيال ميديا| سعر مرسيدس مايباخ بعد إفطار قائدها على يد الهلال الأحمر

انتشرت صورة خلال الفترة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يمتلك سيارة من طراز مرسيدس ما يباخ وهو يتلقى المساعدات من الهلال الأحمر أثناء أذان المغرب للإفطار، ولك خلال شهر رمضان الجاري لعام 2023 .

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ومن جانبها علقت وزارة التضامن الاجتماعي علي الصورة المنتشرة قائلة :" الهلال الأحمر المصري يواصل مبادراته خلال شهر رمضان المبارك ناشرًا إنسانيته في مبادرات متنوعة بمساهمات متبرعين ومتطوعين ويقدم عدة حملات ومبادرات منها، حملة دفا، ومبادرة إطعام، و كسر الصيام ، وتم تنفيذ تلك الحملات والمبادرات من خلال ألف متطوع، ومطبخ الخير لتقدم وجبات غذائية ساخنة لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا خلال الشهر المبارك.

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وفي سياق متصل أوضح الهلال الأحمر قائلا " أن الصورة تم التقاطها خلال توزيعات حملة إكسر صيامك، وتستهدف الحملة مساعدة الصائمين المسافرين بجميع المحافظات، وتتمركز على الطرق السريعة ومداخل المدن والمحافظات.

وفي ذلك الإطار يقدم موقع صدى البلد سعر مرسيدس ما يباخ موديل 2022 في مصر :

أبعاد مرسيدس ما يباخ

جاءت سيارة مرسيدس ما يباخ موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات بطول 5469 مم، وعرض 1921 مم، وارتفاع 1510 مم، وقاعدة عجلات بطول 3396 مم، ومساحة تخزين خلفية تصل الي 505 لتر.

سيارة مرسيدس ما يباخ موديل 2022

محرك مرسيدس ما يباخ

تستخدم سيارة مرسيدس ما يباخ موديل 2022 علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات، وبها محرك 8 سلندر سعة 4000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 503 حصان، وعزم دوران يصل الي 700 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 250 كم/ساعة .

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مقصورة مرسيدس ما يباخ

زودت مرسيدس ما يباخ موديل 2022 بالعديد من التقنيات المتطورة منها، شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، وشاشة عرض البيانات على الزجاج الأمامي للسائق بتقنية الواقع المعزز MBUX، ونظام التشغيل بدون مفتاح، وتكيف هواء رباعي المناطق، وإضاءة محيطة نشطة، ومقاعد كهربائية للركاب، وباقة Seat Memory، ونظام صوتي محيط رباعي الأبعاد Burmester ، ونظام ترفيه في المقعد الخلفي MBUX، ومقاعد بجلد النابا، ورسمت مرسيدس على عتبات الأبواب Maybach بالحروف المضيئة، ومقاعدها بوظائف التدليك المختلفة والتدفئة والتبريد، وحوامل أكواب متحكم في درجة حرارتها ثنائية الاتجاه، وتدفئة مساند الذراع في الأبواب.

مقصورة مرسيدس ما يباخ موديل 2022

وسائل الأمان لـ مرسيدس ما يباخ

تحتوي سيارة مرسيدس ما يباخ موديل 2022 علي العديد من وسائل الأمان منها، نظام تنبيه إشارات المرور، ونظام الاستجابة لإشارات المرور الحمراء وعلامات التوقف، وخاصية الركن مع الرؤية الشاملة، وكاميرا بزاوية 360 درجة، وباقة AIRMATIC الذي يقدم مزايا أنظمة التعليق، ونظام التعليق الهوائي الذى يوفر راحة أثناء القيادة، وخاصية التحكم التلقائي في مستوى الحمولة.

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سعر مرسيدس ما يباخ

تباع سيارة مرسيدس ما يباخ السيدان الفارهة موديل 2022 داخل السوق المصري للسيارات بسعر 9 مليون و 999 ألف جنيه .