بينهم مرسيدس .. أكثر 5 سيارات أوروبية مبيعا فى مصر " زيرو "

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الاجباري للسيارات بالتعاون مع الادارة العامة للمرور عن أعداد السيارات المرخصة لشهر مارس الماضى من خلال تقريرا تم إصداره مؤخرا .

وجاءت وفق التقرير الجديد للمجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات ، اعداد السيارات الأوروبية المرخصة فى مصر خلال شهر مارس الماضى والتى احتلت صدراتها السيارة سكودا كودياك .

وخلال السطور التالية سنتعرف على اكثر 5 سيارات أوروبية مبيعا فى مصر " زيرو " .

1- سكودا كودياك

سكودا كودياك

تم ترخيص 200 سيارة خلال شهر مارس الماضى ، و تحتوي السيارة سكودا كودياك على علبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات، تقترن بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 199 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من نقطة الاستعداد 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.9 ثانية، مع 6.3 لتر من استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة سكودا كودياك

- أوتوماتيك / AMBITION 2023 بسعر 1,775,000 جنيه

- أوتوماتيك / STYLE 2023 بسعر 1,850,000 جنيه

- أوتوماتيك / SPORT LINE 2023بسعر 1,900,000 جنيه

2- ستروين C5 إير كروس

ستروين C5 إير كروس

تم ترخيص 178 سيارة خلال شهر مارس الماضى ، وتستمد السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 قوتها من محرك بقوة 165 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي سداسي السرعات، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.4 ثانية.

اما عن اسعار السيارة سيتروين C5 اير كروس

- أوتوماتيك LIVE 2023 بسعر 1,059,000 جنيه

- أوتوماتيك / FEEL / WITH OUT SUNROOF 2023 بسعر 1,189,000 جنيه

- أوتوماتيك / WITH SUNROOF 2023بسعر 1,229,000 جنيه

- أوتوماتيك / SHINE 2023 بسعر 1,319,000 جنيه

3- سكودا أوكتافيا

سكودا أوكتافيا

تم ترخيص 165 سيارة خلال شهر مارس الماضى ، وتاتى السيارة سكودا اوكتافيا موديل 2022 ، داخل سوق السيارات المصرى بخيارين من المحركات ، اولهما محرك رباعي الاسطوانات تيربو سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 نقلات .

ويستطيع المحرك الاول للسيارة سكودا اوكتافيا موديل 2022 ، الانطلاق من الثبات 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9 ثواني.

اما عن اسعار سكودا اوكتافيا

- أوتوماتيك / AMBITION 2022 بسعر 1,030,000 جنيه

- أوتوماتيك / STYLE 2022 بسعر 1,150,000 جنيه

- أوتوماتيك / AMBITION 2023 بسعر 1,190,000 جنيه

- أوتوماتيك / STYLE PLUS 2022بسعر 1,225,000 جنيه

- أوتوماتيك / STYLE 2023 بسعر 1,325,000 جنيه

- أوتوماتيك / STYLE PLUS 2023بسعر 1,400,000 جنيه

- أوتوماتيك / RS 2022 بسعر 1,525,000 جنيه

4- فيات تيبو

فيات تيبو

تم ترخيص 154 سيارة خلال شهر مارس الماضى ، وحصلت السيارة فيات تيبو موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، 1600 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى متوسط استهلاك وقود يقدر بـ 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

يمكن للسيارة فيات تيبو موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تصل لـ 195 كم/ساعة، بينما تتسارع من وضع السكون حتى بلوغ سرعة 100 كيلومتر/ساعة، خلال مدة زمنية تقدر بـ 11.2 ثانية، حيث دعمت بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات أوتوماتيكية بتقنية الدفع الامامي.

اما عن اسعار فيات تيبو

- أوتوماتيك / ENTRY GRADE 2023 بسعر 649,900 جنيه

- أوتوماتيك / HB / ENTRY GRADE 2023 بسعر 704,900 جنيه

- أوتوماتيك / MIDE GRADE 2023 بسعر 709,900 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 744,900 جنيه

- أوتوماتيك / HB / HIGHLINE 2023 بسعر 794,900 جنيه

5- مرسيدس C180

مرسيدس C180

تم ترخيص 143 سيارة خلال شهر مارس الماضى ، تستمد سيارة مرسيدس C180 موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1595 سي سي، ينتج قوة حصانيه تصل الي 156 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 41 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 207 كم/ساعة، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في مدة قدرها 8.3 ثانية.

اما عن سعر السيارة مرسيدس C 180

- أوتوماتيك / AVANTGARDE PLUS 2023 بسعر 2,280,000 جنيه

- أوتوماتيك / SPORT 2023 بسعر 2,350,000 جنيه