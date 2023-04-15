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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو عربيتك أوتوماتيك .. أهم 5 نصائح للحفاظ على ناقل الحركة

ناقل الحركة الأوتوماتيكي
ناقل الحركة الأوتوماتيكي

يعشق العديد من المبتدئين فى القيادة ، الحصول على سيارات ذات ناقل حركة أوتوماتيكى ، لسهولة التحكم والحركة بالمركبة .

ناقل الحركة الأوتوماتيكي

ولكن دائما وبعد مرور الوقت تظهر مشاكل عديدة تواجه ملاك السيارات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكى ، والتى تنتج بسبب سوء الاستخدام ، لذلك خلال السطور التالية سنتعرف على أهم 5 نصائح للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيك .

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1- الوقوف الموقت على N

يفضل الانتقال إلى وضع N في ناقل الحركة الأوتوماتيكي أثناء التوقف في الإشارات المرورية، أو أثناء الانتظار المؤقت بشكل عام، بدلاً من التحميل المستمر على ناقل الحركة أثناء الانتظار والضغط على الفرامل والسيارة بوضع D .

 

2- تغير التروس أثناء الحركة

للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيكي يجب التأكد أولاً من توقف السيارة بشكل كامل قبل تغيير تروس ناقل الحركة الأوتوماتيكي، حيث يؤثر التسرع في التبديل بين أوضاع ناقل الحركة مع مرور الوقت في تدمير التروس الداخلية لناقل الحركة الأوتوماتيكي.

 

3- زيت ناقل الحركة
يحتاج ناقل الحركة إلى زيت متناسب مع طريقة تصميمة وعمله، ولا يجب استخدام أي زيت بدون الرجوع إلى كتيب السيارة للتأكد من الزيت المناسب أو بسؤال أحد المختصين للتأكد من الزيت المناسب لناقل الحركة الخاص بسيارتك.

ناقل الحركة الأوتوماتيكي

4- الصيانة 

يجب عمل الصيانة اللازمة  لناقل الحركة ، حيث يعتمد على العديد من التروس الداخلية والتى تعمل بنسب دقيقة للغاية، لذلك يجب التأكد من مستويات الزيت داخله بشكل دوري للحفاظ عليه، بالإضافة إلى الاهتمام بموعد تغيير زيت ناقل الحركة والذي يختلف من سيارة إلى أخرى.

 

5- التحميل الزائد 

ينصح خبراء السيارات بعدم قطر المركبات الأخرى باستخدام سيارة تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي، حيث يتسبب هذا في تعريض ناقل الحركة إلى حمولة قصوى زائدة عن المواصفات المصمم لها، بالإضافة إلى عدم تحميل السيارة بأوزان زائدة حيث لا يؤثر هذا فقط على ناقل الحركة الأوتوماتيكي، بل يؤثر أيضاً على العمر الافتراضي لمحرك السيارة.

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