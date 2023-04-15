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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأرقام خيالية .. قائمة أغلى 5 سيارات في مصر 2023

اغلى 5 سيارات فى
اغلى 5 سيارات فى مصر 2023

يضم السوق المصرى العديد والعديد من شركات السيارات التى تبيع طرزاتها بداخله ، وهناك فئات اقتصادية وفئات متوسطة ، بينما هناك فئات السيارات الفارهة و ذات الفخامة العالية .

 

وتعتبر قائمة السيارات الفارهة متغيرة من حين لآخر بسبب الاسعار الغير ثابتة داخل السوق المصرى ، لان زياداتها السعرية الدورية تكون بالملايين .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على قائمة اغلى 5 سيارات فى مصر لعام 2023 .

 

1- لاند روفر رنج روفر فوج

لاند روفر رنج روفر فوج

تاتى السيارة لاند روفر رنج روفر فوج  موديل 2020 ، بمحرك سداسي السلندرات سعة 0.3 لترات بقوة 360 حصان وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

وبفضل محرك السيارة لاند روفر رنج روفر فوج  موديل 2020 ، القوي الذي يعمل بنظام الدفع الكلي للعجالت تستطيع الوصول إلى سرعة قصوى تصل 250 كيلومتًر، وتتسارع من الثبات وصواًل إلى 100 كم في 9.6 ثانية، فيم يبلغ متوسط استهالكها من الوقود 4.9 لكل 100 كم .

اما عن سعر السيارة لاند روفر رنج روفر فوج  موديل 2020 محليا : 

- أوتوماتيك 2020 بسعر 3,390,000 جنيه         

- أوتوماتيك / LWB 2020 بسعر 3,550,000 جنيه            

- أوتوماتيك / LWB 2020 بسعر 3,990,000 جنيه            

- أوتوماتيك / AUTOBIOGRAPHY 2020 بسعر 4,800,000 جنيه   

- أوتوماتيك / AUTOBIOGRAPHY LWB 2020 بسعر 4,950,000 جنيه        

 

2- لكزس LX 570           

لكزس LX 570  

تعتمد السيارة لكزس LX570 موديل 2020 ، على محرك 8 سلندر على شكل حرف V سعة 5,700 سي سي يصدر منه قوة 383 حصان و 546 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيكي من 8 سرعات ، وتعمل هذه السيارة بنظام دفع رباعي للعجلات .

اما عن سعر السيارة لكزس LX570 موديل 2020 محليا : 

- أوتوماتيك 2020 بسعر 5,250,000 جنيه         

- أوتوماتيك 2020 بسعر 5,450,000 جنيه

 

3- بورش 911

بورش 911

تعتمد بورش 911 موديل 2021 ، على محرك 6 سلندر بشكل خطي سعة 3.8 لتر مع توين تيربو يصدر منه قوة 641 حصان و 800 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع ناقل حركة PDKمن 8 سرعات ، وتعمل بنظام دفع رباعي للعجلات .

و تتسارع سيارة بورش 911 موديل 2021 كوبيه من 0 إلى 96 كم/س في 2.6 ثانية ، أما السيارة الكشف فتحتاج إلى 2.7 ثانية لتجتاز نفس المسافة ، وتبلغ السرعة القصوى في كلا الاصدارين 330 كم/س .

اما عن سعر السيارة بورش 911 موديل 2021 محليا : 

- أوتوماتيك / CARRERA 2020 بسعر 2,635,000 جنيه    

- أوتوماتيك / CARRERA 4 2020 بسعر 2,825,000 جنيه  

- أوتوماتيك / CARRERA CABRIOLET 2020 بسعر 2,945,000 جنيه           

- أوتوماتيك / CARRERA S 2020 بسعر 3,105,000 جنيه  

- أوتوماتيك / TARGA 4 2020 بسعر 3,135,000 جنيه     

- أوتوماتيك / HIGHLICARRERA 4 CABRIOLETNE 2020 بسعر 3,135,000 جنيه     

- أوتوماتيك / CARRERA 4S 2020 بسعر 3,295,000 جنيه            

- أوتوماتيك / CARRERA S CABRIOLET 2020 بسعر 3,415,000 جنيه        

- أوتوماتيك / TARGA 4S 2020 بسعر 3,605,000 جنيه   

- أوتوماتيك / CARRERA 4S CABRIOLET 2020 بسعر 3,605,000 جنيه      

- أوتوماتيك / TURBO 2020 بسعر 4,295,000 جنيه        

- أوتوماتيك / TARGA 4S HERITAGE DESIGN EDITION 2020 بسعر 4,575,000 جنيه         

- أوتوماتيك / TURBO CABRIOLET 2020 بسعر 4,585,000 جنيه  

- أوتوماتيك / TURBO S 2020 بسعر 5,180,000 جنيه     

- أوتوماتيك / TURBO S CABRIOLET 2021 بسعر 5,470,000 جنيه

 

4- بي ام دبليو 8 Series

بي ام دبليو 8 Series

تستمد السيارة بي ام دبليو 8 Series موديل 2023 ، قوتها من محرك 6 سلندر 3 لتر تيربو بقوة 340 حصان وعزم 500 نيوتن.متر مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات بدفع رباعي وقدرة تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.9 ثانية مع سرعة قصوى قدرها 250 كم/س .

 كما أن نسخة M850i xDrive تأتي مع محرك V8تيربو سعة 4.4 لتر بقوة 530 حصان وعزم 750 نيوتن.متر مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.9 ثانية.

اما عن سعر السيارة بي ام دبليو 8 Series موديل 2023 محليا : 

- أوتوماتيك / GC LCI 2023 بسعر 6,500,000 جنيه         

- أوتوماتيك / CONVERTIBLE LCI 2023 بسعر 6,650,000 جنيه    

- أوتوماتيك / M8 2023 بسعر 8,650,000 جنيه 

 

5- مرسيدس مايباخ

مرسيدس مايباخ

تحصل سيارة مرسيدس مايباخ موديل 2022 علي قوتها من محرك سعة 4000 سي سي تيربو، ينتج قوه حصانيه قدرها 503 حصان، وتنتج عزم اقصي للدوران 700 نيوتن/ متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات، وتعتمد السيارة علي قوة الدفع الرباعي  .

وتصل سرعة السيارة مرسيدس مايباخ موديل 2022 القصوى إلي 250 كم/ ساعة ، وتستهلك السيارة 4.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، 

اما عن سعر السيارة مرسيدس مايباخ موديل 2022 محليا : 

- أوتوماتيك 2022 بسعر 9,999,000 جنيه

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