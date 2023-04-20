ننشر أهم الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري خلال 2022.. بالأرقام

استحوذت 10 دول على 54.5% من إجمالي صادرات مصر من الرخام والجرانيت بقيمة 194.512 مليون دولار خلال 2022.



وسجل حجم كميات الرخام والجرانيت المصري الذي تم تصديرها لأكبر 5 دول مستوردة نحو 1.171 مليون طن، لتستحوذ الـ 10 دول على 54.8% من إجمالي كميات الرخام المصدرة من مصر.

وأضاف تقرير المجلس التصديرى لمواد البناء والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخه منه انه احتلت ليبيا المركز الأول بقائمة أكبر الدول المستوردة للرخام والجرانيت المصري مع نمو قيمة الصادرات لها لنحو 83.43 مليون دولار خلال 2022 في مقابل 83.083 مليون دولار خلال 2021، حيث تراجع حجم الصادرات لها بنسبة 5.4% لتبلغ 449.355 ألف طن، في مقابل 475.164 ألف طن.

وارتفعت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى السعودية بنسبة 12% لتسجل 45.423 مليون دولار في مقابل 40.639 مليون دولار، مع ارتفاع حجم الصادرات لها ليبلغ 294.764 ألف طن في مقابل 258.315 ألف طن بنمو 14.1%.

وحلت كوريا الجنوبية في المركز الثالث ضمن أكبر الدول المستوردة للرخام والجرانيت من مصر رغم تراجع قيمة الصادرات لها بنسبة 16% خلال 2022 لتبلغ 23.642 مليون دولار في مقابل 28.193 مليون دولار، بالرغم من الارتفاع الطفيف في حجم الكميات المصدرة بنسبة 0.6% لتبلغ 217.149 ألف طن في مقابل 215.746 ألف طن.

وزادت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى لبنان بنسبة 3% خلال 2022 لتسجل 21.265 مليون دولار في مقابل 20.63 مليون دولار خلال 2021، مع زيادة حجم الكميات المصدرة إليها بنسبة 30% لتبلغ 88.719 ألف طن في مقابل 68.17 طن.

ونمت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى الجزائر لتبلغ 20.752 مليون دولار ، في مقابل 16.499 مليون دولار بنسبة زيادة 26%، مع نمو حجم الكميات بنسبة 25% ليسجل 121.523 ألف طن في مقابل 97.237 الف طن.

وقفزت قيمة صادرات الرخام والجرانيت المصري إلى تركيا بنسبة 66% لتبلغ 15.054 مليون دولار في مقابل 9.081 مليون دولار، وللإمارات بنسبة 50% لتسجل 13.357 مليون دولار في مقابل 8.899 مليون دولار، ولرومانيا بنسبة 46% لتبلغ 11.629 مليون دولار في مقابل 7.968 مليون دولار.

وازدادت قيمة صادرات مصر من الرخام والجرانيت إلى فرنسا بنسبة 32% خلال 2022 لتبلغ 11.183 مليون دولار مقابل 8.442 مليون دولار خلال 2021، بينما تراجعت إلى الصين بنسبة 47% لتسجل 12.598 مليون دولار في مقابل 23.747 مليون دولار.