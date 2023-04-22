قبل مباراة الأهلي والرجاء| كولر يحذر الشناوي ويستبعد 4 لاعبين

يترقب جمهور النادي الاهلي مساء اليوم السبت 22 أبريل 2023 بدء مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا وتشكيل الأهلي في هذه المباراة المصيرية والمهمة في مسيرة القلعة الحمراء.

كولر مع الشناوي

جلسة كولر مع الشناوي قبل مباراة الأهلي والرجاء المغربي

عقد مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي جلسه خاصة مع الحارس محمد الشناوي قائمة النادي الأهلي، للحديث عن بعض النقاط الخاصة بمواجهة الرجاء المغربي بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص مارسيل كولر على الحديث مع محمد الشناوي قبل المواجهة المرتقبة أمام الرجاء المغربي.

ووجه كولر تحذير لحارس الأهلي من العصبية والتوتر خلال اللقاء، مثلما حدث أمام سموحة في المباراة الماضية بالدوري المصري الممتاز، والذي تسبب في حصوله على بطاقة حمراء.

كما أكد كولر على ضرورة الحفاظ على التركيز وعدم الدخول في مناوشات مع لاعبي الرجاء أو حكم اللقاء، للحفاظ على هدوء اللاعبين كون الشناوي قائد الفريق، والذي يتطلب أن يكون هادئًا للغاية.

استبعاد 4 لاعبين من قائمة الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استبعاد أربعة لاعبين من قائمة المارد الأحمر التي تستعد لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر كولر استبعاد كلًا من برونو سافيو ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا والحارس حمزة علاء.

واختتم النادي الاهلي استعداداته لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الجاري 2022-2023.

الاهلي والرجاء

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

ويستقبل ستاد القاهرة الدولي موقعة القلعة الحمراء ضد الفريق المغربي، مساء اليوم السبت عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وسيتم نقل أحداث اللقاء عبر شاشة بي إن سبورتس القطرية الناقلة لجميع مباريات دوري أبطال إفريقيا، وقناة تايم سبورت التي تعمل على الارضي.

ويبحث النادي الأهلي اليوم عن تحقيق الفوز بفارق مطمئن على الرجاء المغربي قبل مباراة العودة المقررة في المغرب في الأسبوع المقبل.