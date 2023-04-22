مصرع شاب وإصابة شقيقه في حادث انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد

لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الداخلة الجديدة بمحافظة الوادي الجديد.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام، وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق الداخلة الجديدة، ما أسفر عن مصرع الشاب محمد طلعت محمد، 21 سنة، وإصابة شقيقه.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام، وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.