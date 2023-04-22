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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهالي الوادي الجديد يحتفلون بعيد الفطر في الحدائق والمتنزهات المجانية

مظاهر الاحتفال
مظاهر الاحتفال

احتفل أهالي الوادي الجديد في أول يوم عيد الفطر المبارك بالذهاب إلي الحدائق والمتنزهات وملاهي الأطفال في جو يسوده الحب والفرحة بين الأهل والأحباب حتي الساعات الاولي من صباح اليوم 

وشهدت الحدائق والمنتزهات إقبالا كبيرا من أهالي الوادي الجديد وخاصة في الفتره المسائية وسط اعتدال الجو وفرحة كبيرة بين الأطفال والشباب في أول أيام عيد الفطر المبارك.

كما شهدت الأماكن الأثرية والتراثية والآبار الاستشفائية إقبالا كبيرا من المواطنين منذ الصباح الباكر، حيث شهدت منطقة البجوات ومعبد الغويطة ومعبد هيبس بمركز الخارجة إقبال غير مسبوق من العائلات والشباب للاستجمام في هذا الخلاء وكذلك ركوب الخيل والجمال وتأجير الدراجات والاسكوترات المتاحة في هذه الأماكن لاستكمال فرحة العيد.

الشباب والرياضة تبدأ فعاليات مبادرة العيد أحلى في الوادى الجديد

وشهد منتجع الرملة وحديقة البدربان ومنتجع دوار العمدة  ومنطقة القصر الاسلامية بمركز الداخلة إقبال كثيف من المواطنين للتنزه والاحتفال بأول أيام عيد الفطر المبارك في الوادي الجديد، كما شهدت ملاهي مرح لاند إقبال غير مسبوق من العائلات الواحاتية باصطحاب أطفالهم للاحتفال بالعيد.

وشهدت مراكز الشباب والرياضة بالوادى الجديد، إقبال كبير من المواطنين في أول أيام عيد الفطر المبارك على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، وذلك في إطار انطلاق مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بالقرى والمدن، في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة نحو تحقيق مفهوم مراكز الشباب نحو الخدمة المجتمعية.

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مظاهر الاحتفال (1)
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مظاهر الاحتفال (5)
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