عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون ..

شروط العمل في نشاط جمع المخلفات وتدويرها .. تفاصيل

مخلفات
مخلفات

وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات، ضوابط معينة للتخلص من المخلفات أو تدويرها ومعالجتها بشكل سليم وآمن وذلك في إطار جهود الدولة في اتباع آليات سليمة في التخلص من هذه المخلفات.

 

ترخيص لمزاولة النشاط 

ونصت المادة (29) علي انه لا تجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص يصدر من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.

ويلتزم القائمون على ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة.

جامعة القاهرة تتحول لمؤسسة خضراء.. كلية آداب تطلق مسابقة لإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الطاقة

راشد: اختيار أبو رواش لإقامة أول محطة لتحويل المخلفات لطاقة كهربائية تم بعناية

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة أن يتنازل عن ذلك الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى النموذج المعد لذلك.

ويقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائي منها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الخاصة بذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.

ويصدر الترخيص المشار إليه بالفقرة الأولي من هذه المـادة للمنشآت الصناعية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧، كما تسري أحكامه على اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.

المخلفات المخلفات غير الخطرة المنشآت الصناعية تراخيص اشتراطات الصناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ كهربا بإجراء جديد عقب قرار لجنة الانظباط.. ماذا فعلت؟

رئيس الزمالك الجديد.. المفاضلة بين 2 أبرزهم نجل مرتضى منصور | تفاصيل

يقترب من 3000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 22 أبريل 2023

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

بيان عاجل من الرئيس البيلاروسي يحذر العالم من خطر كارثة عالمية

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة تتحول لمؤسسة خضراء.. كلية آداب تطلق مسابقة لإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الطاقة

محافظ الدقهلية: تسجيل 16 عنصرا من المخلفات الصلبة باختبارات الفصل

ترشيحاتنا

شاهد .. فرحة المفرج عنهم بعفو رئاسى عقب لقاء ذويهم فى العيد

بسبب "الاجتماع المجنون".. ترامب يقع في مأزق كبير

سلاح صيني فتاك يتفوق على قدرات روسيا ويرعب أمريكا  .. ماهي تفاصيله؟

كيفية صيام الست من شوال متتابعة أم متفرقة .. أمامك 3 طرق صحيحة شرعا

السفير الروسي في السودان: لم تتمكن أي دولة من إجلاء بعثاتها الدبلوماسية

تحركات مثلث الموت بقيادة روسيا تثير الذعر في أمريكا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب البصر القوى.. كلب بري يختبئ في الصورة العشبية.. هل رأيته

تصدر التريند بسبب منى زكي.. سعر صادم لـ جمبري الفراولة

طريقة عمل أرز بسمتي بالسمك| بمذاق لا يقاوم

أبراج تعشق الرياضة ولا يمكن الاستغناء عنها.. هل أنت منهم

فيديو

التليفزيون وقع وعاصفة .. لوسي تكشف عن مواقف الجن معها بسبب المداح 3

كواليس مثيرة قبل مباراة الأهلي والرجاء.. كولر يحذر الشناوي واستبعاد 4 لاعبين

بركان تحت البحر المتوسط يستعد للانفجار.. كارثة تنتظر أوروبا والشرق الأوسط

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار محليا وعالميا.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ