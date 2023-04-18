جامعة القاهرة تتحول لمؤسسة خضراء.. كلية أداب تطلق مسابقة للطلاب لإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الطاقة

أداب القاهرة :نقدم مسابقة لطلاب الكلية بعنوان كليتنا صديقة البيئة

اسنان القاهرة :بدأت استخدام الأشعة الديجيتال عند تحميض أفلام الإشاعات

تسعى جامعة القاهرة ، إلى تحويل كافة مؤسساتها إلى جامعة خضراء وذلك من خلال الأبحاث والمسابقات التى تنظما الجامعة للطلاب أو أفتتاح مكاتب خاصة داخل الكليات يسمى المكتب الأخضر أو العمل إلى تحويل المستشفيات الخاصة بجامعة القاهرة إلى مستشفيات خضراء تحافظ على الموارد الطبيعية بوجهٍ عام .

ومن جانبه ، قالت الدكتورة عبير عبد السلام عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة ، أن كلية تقدم مسابقة لطلاب الكلية بعنوان كليتنا صديقة البيئة .

و أوضحت الدكتورة عبير عبد السلام ، أن المسابقة تدور حول إعادة تدوير المخلفات و ترشيد استهلاك الطاقة أو ترشيد استهلاك المياه و المحافظة على البيئة .

وأكدت عميدة الكلية على أن الفائز فى المسابقة ، سيتم نشر نشر الصور فى المواقع الإلكترونية الخاصة بالكلية و موقع المكتب الأخضر لكلية الأداب جامعة القاهرة .

على الجانب الأخر ، أعلن الدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، عن إنشاء المكتب الأخضر بهدف أن تصبح الكلية مؤسسة رائدة عالميا فى تعزيز الاستدامة البيئية، والعمل على إيجاد كوادر قادرة على إيجاد حلول بيئية مناسبة وعادلة مجتمعيا ومجدية اقتصادية،

وأضاف عبدالحكم ،أن المكتب الأخضر سيتولى غرس وتعزيز ثقافة الاستدامة والإشراف على ملف تقرير الاستدامة وبرامج الحد من استهلاك الطاقة والمياه وبرامج إدارة النفايات، بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي.

وأكد عميد كلية طب الأسنان أن الكلية بدأت استخدام الأشعة الديجيتال عند تحميض أفلام الإشاعات وذلك للحد من استخدام المخلفات الكيميائية المستخدمة في التحميض والتعامل مع المكتب الرقمي بالكلية بدلا من المعامل التقليدية، فضلا عن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء شملت استخدام أدوات ولمبات كهربائية موفرة واستغلال أشعة الشمس في إنارة العيادات صباحا.

على الجانب الأخر، أعلن الدكتور محمد سمرة عميد المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة ، عن اعتماد مستشفى المعهد القومى للأورام الجديد 500 500 كمستشفى خضراء بتقييم من المستوى الذهبي.

وقال الدكتور محمد سمرة ،إن تصميم مستشفى 500 500 يتبنى مفاهيم الرعاية الصحية الخضراء بما يساعد في تحقيق العديد من الإنجازات منها: تخفيض استهلاك المياه والطاقة وتحقيق الوفر ورفع الكفاءة، بالإضافة إلى توثيق استخدام أنظمة توليد الطاقات الجديدة والمتجددة، والحد من الآثار السلبية المتبادلة بين الموقع والبيئة المحيطة والحفاظ على الاتزان البيئي، وخلق بيئة استشفائية ملائمة وتحسين جودة الهواء والمحيط الداخلي لتعزيز الصحة العامة وسلامة المرضى والعاملين.

والجديربالذكر ، اختتمت جامعة القاهرة فعاليات المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تحت شعار " نحو جامعة خضراء" بمخيم إدارة الجوالة والخدمة العامة بملاعب الجامعة وبمشاركة 14 كلية من كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الفعاليات والأنشطة الطلابية المختلفة والتي تساهم في تأهيل الكوادر الشبابية للمشاركة في التنمية المجتمعية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، وتؤدي لرفع الروح المعنوية لديهم، وتنمي روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة إلى صقل مهارات الاعتماد على النفس والعمل بروح الفريق، لافتًا إلى أن أنشطة الجوالة ليست مجرد نشاط من الأنشطة الأحادية ولكنها مجمع للأنشطة الطلابية المختلفة.

وتضمن المهرجان الكشفي والإرشادي لجوالي وجوالات الجامعة، تنظيم عدد من المسابقات المختلفة، وورش عمل فنية وثقافية وبيئية، وزراعة شتلات الزهور المختلفة، وإقامة حفلات سمر، وتنظيم رحلة خلوية داخلية، ومسابقات تخييم وطهي خلوي.