وكيل صحة بنى سويف يتفقد المستشفى التخصصي والتأمين الصحي

قام الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف بجولة فى المستشفى التخصصي ومستشفى التأمين الصحي اليوم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان برفع حالة الاستعداد القصوى ومتابعة تقديم الخدمه الصحيه بالمستشفيات، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف.

وقام الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف ظهر اليوم ثانى ايام عيد الفطر المبارك بالمرور على مستشفى التأمين الصحى بحضور الدكتور محمد يحيي مدير فرع التأمين الصحي ببنى سويف ونواب مديرى المستشفى وعدد من مديرى ادارات المستشفيات والتفتيش المالى والادارى والتمريض والصيدلة والجودة ومكافحه العدوى والمتابعه والصيانه حيث تم المرور علي العنايه المركزه وعنايه القلب ومتابعة الحالة الصحية للمرضى ، وقدم التهانى لهم بمناسبه عيد الفطر كما تم المرور على قسم الكلي والمعمل وبنك الدم و الحضانات والتأكيد علي اتباع إجراءات مكافحه العدوي والجودة وتوافر الادويه والمستلزمات الطبيه،كما تم متابعه عمليه التطوير داخل المستشفى.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبى والتمريض على ما يقدمونه من جهود لخدمة المرضى .

وزار الدكتور محمد يوسف ، مستشفى بنى سويف التخصصى بحضور الدكتور تامر حامد مدير المستشفى والدكتور محمد شعبان نائب مدير المستشفى وعدد من مديرى الإدارات المستشفيات والتمريض والصيدلة والجودة ومكافحه العدوى والمتابعه والصيانه والتفتيش المالى والادارى حيث تم المرور علي اقسام العنايه المركزه بالمستشفى وقسم الباطنه والمخ والاعصاب و القلب والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بالعنايه المركزة والاطمئنان على حالة المرضى الصحيه وتقديم التهاني للمرضى بمناسبه عيد الفطر كما تم المرور علي قسم الحضانات بالمستشفي والتأكد من تطبيق المعايير اللازمه من مكافحه العدوي والجوده داخل القسم والتأكد من صيانه الأجهزه وتم المرور علي قسم الاطفال والاطمئنان على حالتهم الصحيه وتقديم التهانى لهم

وقدم وكيل الوزارة الشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبى والتمريض على ما يقدمونه من جهود لخدمة المرضى .