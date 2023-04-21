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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل صحة بني سويف يهنئ المرضى والعاملين بمستشفى الحميات بعيد الفطر

صدى البلد

زار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف مستشفى الحميات اليوم ، لمتابعة تنفيذا لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برفع حالة الاستعداد والطوارئ بأماكن تقديم الخدمه الصحيه بالمستشفيات والوحدات الصحيه خلال العطلات الرسمية وعطلة عيد الفطر المبارك .

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وتفقد الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف  قسم الاستقبال والطوارئ والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات اللازمة لسير العمل وتقديم الخدمة الطبية للمرضي وتم المرور علي المعمل بالمستشفى للتأكد من توافر المستلزمات الطبية وتم المرور علي القسم الداخلي بالمستشفى ووحدة الغسيل الكلوي والاطمئنان علي حاله المرضي والسماع لهمز وتقديم التهاني بمناسبه عيد الفطر.

 

شارك وكيل الوزارة فى الزيارة  الدكتورة رانيا معوض مدير المستشفى وعدد من مديرى الإدارات المستشفيات والتمريض والصيدلة ومكافحة العدوى والمتابعة والصيانة وعدد من نواب ورؤساء أقسام المستشفى، واجتمع وكيل الوزارة بفريق العمل بالمستشفى وقدم التهاني لهم بمناسبة عيد الفطر والمناقشة فى اهم ما تم رصده اثناء المرور.

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عيد الفطر العمل بني سويف وزارة الصحة زيارة المستلزمات الطبية مستشفيات الحمى المستشفى

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