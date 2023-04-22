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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الاعتداء على سائحة فرنسية.. تحريات الأمن تفضح جريمة مخيم ابن الصحراء| النص الكامل

تحرش -ارشيفية
تحرش -ارشيفية

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، المتهم (صاحب مخيم ابن الصحراء)  بالاعتداء على سائحة فرنسية وهتك عرضها بالقوة بغير رضاها إلى المحاكمة العاجلة واستمعت النيابة إلى أقول مجري التحريات، وجاء نص أقوال مجري التحريات كالتالي:

س/ ما الذي توصلت إليه تحرياتك تحديدا؟
ج / أنا تحرياتي توصلت إلى صحة ما جاء بأقوال المجني عليها السائحة الفرنسية والتي تدعى  ماري هاجلي بقيام المتهم بملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء قيامها برحلة سفاري معه بمنطقة الواحات البحرية ودليل ذلك جاء من تحرياتي ومن إرسال المتهم رسالة باللغة الإنجليزية على هاتف المجنى عليها من هاتفة المحمول من الصفحة الرسمية الخاصة بموقعة الرسمي على تطبيق الإنستجرام يطلب فيها الاعتذار عما بدر منه من تصرفات ويطلب منها أن تسامحه وأن يغفر الله له ويعتذر لها عما بدر منه وعليه قمت باستدعاء المتهم، وبمواجهته بما جاء بأقوال الشاكية أنكر ما جاء بأقوالها.

وأكد أنه حدث سوء تفاهم فيما بينهما ولكن بإجراء تحرياتي السرية المكثفة توصلت إلى صحة ما جاء بأقوال المجني عليها من قيام المتهم بملامسة أجزاء حساسة من جسدها قاصدا من ذلك ممارسة الجنس معاها بدون رضا منها.


س /وما تعليقك عند قيام النيابة العامة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم لم تجد تلك الرسالة على تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام ؟
ج هو أكيد مسحها قبل ما يجيلنا لما عرف إن السائحة الفرنسية عملت فيه محضر
س/ ومن أين تحصلت على تلك الرسائل؟
ج من خلال المجنى عليها قبل مغادرتها البلاد

س/ إلی این غادرت المجنى عليها المدعوة مارى هاجلي؟
ج/ المجنى عليها غادرت البلاد إلى بلادها فرنسا


جاء بأمر الإحالة أن المتهم  صاحب مخيم ابن الصحراء بالواحات البحرية هتك عرض المجني عليها  ماري فرنسية الجنسية بالقوة إذ أنه على إثر طبيعة عمله كمنظم الرحلات السفاري بمنطقه الواحات البحرية و كون المجنى عليها سائحة اصطحبها وآخرين للتخييم بالصحراء وحال سباتها بإحدى الخيم دلف للنوم بجانبها  باغتها بملامسة مواطن عفتها وحين أبدت رفضها لم يستجب وعاود فعلته فما كان منها إلا أن استعانت بصديق لها ليزود عنها بالفصل بينهما. 

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الاعتداء على سائحة فرنسية.. تحريات الأمن تفضح جريمة مخيم ابن الصحراء| النص الكامل

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