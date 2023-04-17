مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة المتهم(صاحب مخيم ابن الصحراء ) بالاعتداء علي سائحة فرنسية وهتك عرضها بالقوة بغير رضاها الي المحاكمة العاجلة.



جاء بأمر الإحالة أن المتهم صاحب مخيم ابن الصحراء بالواحات البحريه هتك عرض المجني عليها ماري فرنسية الجنسية بالقوه اذا انه على اثر طبيعة عمله كمنظم الرحلات السفاري بمنطقة الواحات البحرية وكون المجنى عليها سائحة اصطحبها وآخرين للتخييم بالصحراء وحال سباتها بإحدى الخيم دلف للنوم بجانبها وباغتها بملامسة مواطن عفتها وحين أبدت رفضها لم يستجب و عاود فعلته فما كان منها إلا أن استعانت بصديق لها ليذود عنها بالفصل بينهما.