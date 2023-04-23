نشرة الفن.. وفاة ممثل سوري شهير بسكتة قلبية ولوسي تروي مواقف الجن معها بسبب المداح

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

حلت الفنانة القديرة لوسي ضيفة على موقع صدي البلد ، لتكريمها عن دورها ضمن أحداث مسلسل المداح 3 ، والذى عرض خلال شهر رمضان وحقق نجاحاً كبيراُ .

وكشفت لوسي فى تصريحات مصورة ، عن بعض المواقف التى تعرضت لها أثناء تصوير مسلسل المداح 3 ، والذى لعبت فيه دور جنيه تدعي هند بنت الاحمر ، حيث قالت : فى إحدي المرات كنا نقوم بتصوير مشهد فى الفيوم ، واثناء ذهابي إلى الاستديو كان الجو رائع ، الا انني فؤجئت بالمخرج المنفذ يتحدث معي أثناء توجهي إلى مكان التصوير ، وطلب مني المغادرة بسبب سوء الاحوال الجوية ، وعلى الرغم من انني كنت فى الطريق وجدت الجو رائع، ولكن بمجرد دخولي موقع التصوير فوجئت بعاصفة شديدة، وبالفعل تم الغاء التصوير .

طرح الفنان تامر حسني عبرقناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” ميدلي لاشهر الاغاني الرومانسية التى قدمها على مدار تاريخه الفني برؤية جديدة .

وبلغت مدة الميدلي الذى طرحه الفنان تامر حسني 15 دقيقة ، وقام بطرحه على موقع يوتيوب بدون إعلانات .

توفي الفنان السوري محمد قنوع، اليوم، عن عمر يناهز ال 49 عاما ، إثر تعرضه الي نوبة قلبية .

محمد قنوع هو ممثل سوري من مواليد دمشق 26 سبتمبر 1973، وهو ابن عائلة قنوع الشهيرة بدمشق، والتي عملت لسنوات على المسرح الكوميدي دبابيس تحت اسم لأخوين قنوع.

كشفت الفنانة يسرا، عن سر حرصها المستمر على تقديم مواهب جديدة من خلال عمالها الفنية وهو ما تحقق فى عملها الأخير مسلسل "1000 حمد الله على السلامة” والذى عرض في رمضان.

وقالت يسرا فى تصريح لـ “صدى البلد” : “أرى أن هذا دورى كممثلة وجدت بعض المساعدات فى البداية أيضا من جانب عمالقة الفن وقتها، والذين ساهموا بشكل او باخر فى تكوين شخصيتى كممثلة وهو ما أحب ان اقوم به ايضا مع المواهب الجديدة التى تظهر من حين لآخر، وأرى مثلا أحمد عبد الوهاب الذى قدم شخصية الضابط يمتلك موهبة كبيرة، وكذلك عنبة الذى كان بالنسبة لى مفاجاة كبيرة، وقدم شخصية الشاب المكافح الذى يعمل فى الشارع بنصبة الشاى بشكل جيد”.

أشادت الفنانه كنده علوش عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام بمسلسل تحت الوصاية ، والذي قامت ببطولته الفنانة مني زكي.

كشفت الفنانة رشا مهدي عن سر ابتعادها عن السينما خلال السنوات الماضية رغم تقديمها عدد من الأفلام الناجحة مثل واحد من الناس وبدل فاقد.