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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. وفاة ممثل سوري شهير بسكتة قلبية ولوسي تروي مواقف الجن معها بسبب المداح

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية. 

 

التليفزيون وقع وعاصفة .. لوسي تكشف عن مواقف الجن معها بسبب المداح

 

حلت الفنانة القديرة لوسي ضيفة على موقع صدي البلد ، لتكريمها عن دورها ضمن أحداث مسلسل المداح 3 ، والذى عرض خلال شهر رمضان وحقق نجاحاً كبيراُ . 

وكشفت لوسي فى تصريحات مصورة ، عن بعض المواقف التى تعرضت لها أثناء تصوير مسلسل المداح 3 ، والذى لعبت فيه دور جنيه تدعي هند بنت الاحمر ، حيث قالت : فى إحدي المرات كنا نقوم بتصوير مشهد فى الفيوم ، واثناء ذهابي إلى الاستديو كان الجو رائع ، الا انني فؤجئت بالمخرج المنفذ يتحدث معي أثناء توجهي إلى مكان التصوير ، وطلب مني المغادرة بسبب سوء الاحوال الجوية ، وعلى الرغم من انني كنت فى الطريق وجدت الجو رائع، ولكن بمجرد دخولي موقع التصوير فوجئت بعاصفة شديدة، وبالفعل تم الغاء التصوير .

بدون إعلانات.. تامر حسني يطرح ميدلي من أشهر أغانيه الرومانسية برؤية جديدة|فيديو

 

طرح الفنان تامر حسني عبرقناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” ميدلي لاشهر الاغاني الرومانسية التى قدمها على مدار تاريخه الفني  برؤية جديدة . 

وبلغت مدة الميدلي الذى طرحه الفنان تامر حسني 15 دقيقة ، وقام بطرحه على موقع يوتيوب بدون إعلانات . 

 

وفاة ممثل سوري شهير بسكتة قلبية .. اليوم

توفي الفنان السوري محمد قنوع، اليوم، عن عمر يناهز ال 49 عاما ، إثر تعرضه الي نوبة قلبية .

محمد قنوع هو ممثل سوري من مواليد دمشق 26 سبتمبر 1973، وهو ابن عائلة قنوع الشهيرة بدمشق، والتي عملت لسنوات على المسرح الكوميدي دبابيس تحت اسم لأخوين قنوع. 

 

بعد ظهورهم في مسلسلها الأخير.. يسرا: دوري كممثلة تقديم مواهب جديدة

كشفت الفنانة يسرا، عن سر حرصها المستمر على تقديم مواهب جديدة من خلال عمالها الفنية وهو ما تحقق فى عملها الأخير مسلسل "1000 حمد الله على السلامة” والذى عرض في رمضان. 

وقالت يسرا فى تصريح لـ “صدى البلد” : “أرى أن هذا دورى كممثلة وجدت بعض المساعدات فى البداية أيضا من جانب عمالقة الفن وقتها، والذين ساهموا بشكل او باخر فى تكوين شخصيتى كممثلة وهو ما أحب ان اقوم به ايضا مع المواهب الجديدة التى تظهر من حين لآخر، وأرى مثلا أحمد عبد الوهاب الذى قدم شخصية الضابط يمتلك موهبة كبيرة، وكذلك عنبة الذى كان بالنسبة لى مفاجاة كبيرة، وقدم شخصية الشاب المكافح الذى يعمل فى الشارع بنصبة الشاى بشكل جيد”.

أداء استثنائي لـ منى زكي .. كنده علوش تشيد بصناع تحت الوصاية

أشادت الفنانه كنده علوش عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام بمسلسل تحت الوصاية ، والذي قامت ببطولته الفنانة مني زكي.

رشا مهدي: جيلنا تعرّض للظلم سينمائيًا.. خاص

كشفت الفنانة رشا مهدي عن سر ابتعادها عن السينما خلال السنوات الماضية رغم تقديمها عدد من الأفلام الناجحة مثل واحد من الناس وبدل فاقد.

الفن تامر حسني واحد من الناس الفنان تامر حسني مسلسل المداح مسلسل المداح 3 1000 حمد الله علي السلامة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة” المداح 3

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