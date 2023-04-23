انتبه.. أعراض تظهر على الوجه تخبرنا بمرض فى الدماغ

يفضل الإنسان عن كل الكائنات الحية بالعقل إنه مركز التحكم في الجسم، وهو جزء رئيسي من الجهاز العصبي، كل الفكر والذاكرة والحركة والكلام مرتبط بالعقل وتجاهل أى من المشاكل الصحية يمكن أن يسبب فى حدوث أضرار جسيمة للدماغ بسبب أن الدماغ يمكن أن تتوقف عن العمل.

صداع في الصباح

صداع في الصباح

وفقًا لـ Medline Plus، فإن أورام المخ هي واحدة من أكثر أمراض الدماغ شيوعًا، بسبب ذلك تبدأ أعصاب الدماغ بالقمع ويبدأ عملها في التناقص، أكثر الأعراض شيوعًا هو صداع الصباح المتكرر بصرف النظر عن ذلك ، الغثيان والقيء والنوبات وتغيرات المزاج وما إلى ذلك.

خدر في جانب واحد من الوجه

خدر في جانب واحد من الوجه

هذا عرض من أعراض السكتة الدماغية، حيث تبدأ خلايا الدماغ في الموت. نتيجة لهذا ، من السيطرة الجسدية إلى القدرة على التفكير والفهم يبدأ في النهاية، أكبر أعراضه هو التنميل المفاجئ في جانب واحد من الوجه أو الجسم، بصرف النظرعن هذا، قد تكون هناك أيضًا صعوبة في التحدث أو الرؤية.

حمى مفاجئة مع صداع شديد

حمى مفاجئة مع صداع شديد

إذا رأيت هذه الأعراض بعد الإصابة ، فكن حذرًا يمكن أن يكون هذا التهاب الدماغ ، المعروف أيضًا باسم التهاب السحايا، يوجد التهاب في الدماغ ويمكن أن يكون هناك حمى مفاجئة وقيء ونوبات صداع شديدة.

مشكلة في الرؤية وفقدان التوازن

مشكلة في الرؤية وفقدان التوازن

التصلب المتعدد هو مرض يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الدماغ والنخاع الشوكي في هذا ، تتلف المادة التي تحمي الخلايا العصبية، بسبب أعراض مثل تدهور التوازن الجسدي وضعف العضلات وفقدان الذاكرة يمكن رؤيتها إلى جانب صعوبة الرؤية.

نصائح لتجنب المرض العقلي

نصائح لتجنب المرض العقلي