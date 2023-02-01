أكلات مغربية.. طرقة عمل العصيدة الحضرمية

طريقة عمل العصيدة الحضرمية، وهي مزيج يصنع من الدقيق أو البر مع سائل حتى يصبح لديكِ مزيج متجانس وثقيل لتقديمه، وهناك الكثير من أنواع العصيدة، وفي هذا المقال نعرفك على العصيدة الحضرمية.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل العصيدة الحضرمية، وهي من الأكلات المغربية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من 45 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد .

طريقة عمل العصيدة الحضرمية

طريقة عمل العصيدة الحضرمية

مقادير طريقة عمل العصيدة الحضرمية :

2 كوب جريش أو بر مجروش وليس مطحون

ماء حسب الحاجة

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة دقيق

5 ملعقة كبيرة سمن

طريقة عمل العصيدة الحضرمية :

_ نغسل الجريش وانقعيه لمدة يوم.

_ نضع الجريش مع 2 كوب من الماء، ونضعه على النار مع التقليب.

لو كان القوام قاسي نقوم بإضافة القليل من الماء، ولو كان ناعمًا زيادة عن اللازم يضاف دقيق البر.

_ في مقلاة على النار نضع الهريش مع السمن ونقلب العصيدة الحضرمية .