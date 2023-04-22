تسالي العيد.. طريقة عمل الشيتوس في المنزل بدون أضرار

اعتاد أغلب المسلمين على تحضير تسالي خلال أيام العيد وتناول الكحك والحلويات، لذلك نقدم لكي طريقة عمل مقرمشات الشيتوس .



طريقة عمل مقرمشات الشيتوس

يعد طريقة عمل مقرمشات الشيتوس هي الأكثر طلبا علي السوشيال ميديا بالجبنة بالمنزل للشيف مصطفى العمدة .



المقادير:

بيضة

كوب دقيق ذرة أصفر مطحون ناعم ومنخول

ملعقة ملح

ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة بودرة بصل

ملعقة بيكنج بودر

2 ملعقة نشا

نصف كوب جبنة شيدر مبشورة ناعم

مقدار من الماء

زيت للقلى



طريقة عمل مقرمشات الشيتوس



يتم خلط الدقيق والملح والكركم والبابريكا والبصل البودر والبيكنج بودر والنشا والجبنة الشيدر حتى تختلط جميع المكونات بالجبنة جيدا وتذوب معهم.



ثم يضاف إليها البيضة وتعجن بالمضرب مرة أخرى ثم يضاف اليها الماء بالتدريج مع العجن حتى نحصل على قوام عجينة تصلح أن توضع فى كيس الحلوانى قوامها يكون اثقل من قوام الكيك قليلا.



وفى مقلاة يتم وضع زيت غزير وتركه يسخن ثم توضع الخليط فى كيس الحلوانى ويوضع منه أصابع غير متناسقة الحجم فى الزيت الساخن وعندما توضع ننتظر 5 ثوانى ثم نهدىء النار إلى أن تنضج حتى تصبح مقرمشة.



يمكنك تزويد اللون باضافة الكركم والبابريكا الحمراء أو تقليل اللون حسب الرغبة، وتخرج على ورق لتصفية الزيت وتأكل بعد أن تبرد تمام وتكوني قد نجحتي في طريقة عمل مقرمشات الشيتوس.