مفاجأة فى العيد.. مشروب طبيعي لإنقاص الوزن سريعا

كيفية التخلص من دهون البطن: يمكن أن تسبب السمنة العديد من الأمراض المستعصية، يسهل التخلص من دهون البطن في غضون أيام قليلة عن طريق شرب مشروب طبيعي لإنقاص الوزن.

يمكنك شرب هذا المشروب في الصباح على معدة فارغة، والذي يحتوي على ماء جوز الهند وبذور السابجا بحسب ما نشره موقع هيلثي .

وصفة شراب الصيف لفقدان الوزن

خذ كوبًا من ماء جوز الهند. أضف 1 ملعقة صغيرة من بذور الصابجا إليها. ينقع لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك يمكنك تناول هذا المشروب.

ماء جوز الهند لإنقاص الوزن

ماء جوز الهند هو الأفضل لترطيب الجسم في الصيف، إذا كنت تستهلكه بكمية متوازنة ، فيمكن أن يساعد في إنقاص الوزن وفقًا لجامعة جونز هوبكنز، يساعد الماء في تقليل الشهية عن طريق زيادة التمثيل الغذائي.

تحتوي بذور الصباجة على الألياف

يتم الحصول على بذور الصباجة من نبات تولسي يوجد بداخلها ألياف تعمل على تحسين عملية الهضم أثناء عملية الهضم ، يحرق الجسم السعرات الحرارية ويساعد في إنقاص الوزن.

بذور الصباجة تحد من الشهية

تساعد الألياف أيضًا في الحفاظ على المعدة ممتلئة لفترة طويلة وبسبب ذلك لا يتعرض الشخص تناول طعام غير صحي ويساعد على الدخول في حالة عجز في السعرات الحرارية هذه طريقة رائعة لفقدان الوزن.

بذور الصباجة مفيدة في مرض السكري

غالبًا ما تظهر السمنة لدى مرضى السكري، لكن بذور الصابجا تتحكم في نسبة السكر في الدم وبالتالي تتحكم في زيادة الوزن.