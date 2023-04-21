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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة جديدة.. طريقة عمل الرنجة البانيه

رنجة بانيه
رنجة بانيه

تعد الرنجة البانيه  من أفكار الأكلات غير التقليدية التى يمكن تقديمها خلال أيام عيد الفطر ومذاقها شهي وسيحبها الأطفال والكبار.

 

نعرض لكم طريقة عمل الرنجة البانيه وذلك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابى.

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مقادير الرنجة البانيه:
رنجة مخلية
بطاطس مسلوقة مهروسة
كزبرة خضراء
بصل أخضر
فلفل أسود
كمون ناعم
عصير ليمون
بيض
بقسماط
دقيق
ثوم
زيت

تنظيف الرنجة
تنظيف الرنجة

طريقة عمل الرنجة البانيه:
*ضعي الرنجة مع البصل الأخضر والليمون  والكزبرة والبقدونس والثوم  واخفقيهم جيدا.
* احضري طبق عميق وضعي الرنجة مع البطاطس المهروسة والكمون والثوم و قلبيهم جيدا.

*شكلي العجينة أقراص وقلبيهم فى الدقيق ثم البيض المخلوط بفلفل اسود ثم البقسماط واقلي الرنجة البانيه فى الزيت حتى تأخذ لون ذهبى وتقدم.

الرنجة البانية طريقة عمل الرنجة البانية طريقة عمل الرنجة الرنجة الشيف نجلاء الشرشابى

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