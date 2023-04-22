يحمي من السرطان ويقوي القلب.. فوائد لا تعرفها من قبل عن الشمر

يستخدم الشمر كتوابل، كثير من الأشخاص يأكلونه أيضًا كمعطر للفم بعد الأكل، ولكن هل تعلم أنه يوجد داخل الشمر العديد من الخصائص التي تذوب في الدم بعد الهضم وتقوم بأشياء مختلفة، وفقًا لأبحاث مختلفة قام بنشرها موقع هيلثي ، أنه يمكن لهذه التوابل أن تمنع الأمراض القاتلة مثل النوبات القلبية والسرطان وله فوائد أخرى.

الشمر مفيد للقلب

هناك ألياف داخل الشمر ، والتي وُجدت مفيدة للقلب في العديد من الأبحاث. وفقًا لبحث أُجري على PubMed Central، وُجد أن الأنظمة الغذائية الغنية بالألياف تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الحماية من العديد من أنواع السرطان

الأنثول هو المركب الرئيسي في الشمر ، والذي ثبت أن له خصائص مضادة للسرطان. في دراسة أنبوبة اختبار ، وجد أن هذا المركب مفيد في منع نمو خلايا سرطان الثدي. وبسبب هذا تم اعتبار هذه التوابل مهمة في الوقاية من السرطان.

مفيدة في إنقاص الوزن

إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن ، فيمكنك استخدام الشمر في الطعام. لأن هذه البهارات تعمل على قمع الشهية. التي يمكنك من خلالها التحكم في تناول السعرات الحرارية. يمكنك أيضًا تناول شاي الشمر.

يوفر العديد من العناصر الغذائية

الألياف والمركبات النباتية ليست هي الأشياء الوحيدة الموجودة داخل الشمر، بدلاً من ذلك ، فإنه يوفر أيضًا الفيتامينات والمعادن الأساسية الأخرى يمكن الحصول على فيتامين ج والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز وما إلى ذلك من خلال استخدامه.

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