في اليوم العالمي للكتاب.. تعرف على أبرز الروايات العالمية

يحتفل العالم في مثل اليوم سنويا، باليوم العالمي للكتاب، وحقوق المؤلف بعد أن قررت اليونسكو منذ عام 1995 الاحتفال بالكتاب ومؤلفي الكتب، ويعتبر توقيت اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، تاريخ رمزي في عالم الأدب، كونه يوافق ذكرى وفاة عدد من الأدباء العالميين، مثل وليم شكسبير، غارثيلاسو دي لا فيغا، وميغيل دي ثيربانتس.



ونرصد في هذا التقرير بمناسبة اليوم العالمي للكتاب، أبرز الروايات التي صدرت على مدار التاريخ، وحققت مبيعات عالية.

البحث عن الزمن المفقود

رواية مارسيل بروست «البحث عن الزمن المفقود» هي الرواية الأطول في العالم، تصل عدد كلماتها إلى 1.2 مليون كلمة، نُشرت الرواية خلال أربعة عشر عاما في سبعة مجلدات، واعتُبرت واحدة من الروايات العظيمة على الفور، بأسلوب شديد الحساسية كتب بروست حكاية رجل يبحث عن معنى وسبب حياته في تأمل مستمر لكل الأشياء التي مر عليها، يعتقد النقاد أن هذا الرجل هو نسخة مقنعة من بروست نفسه.

الحرب والسلام

رواية ضخمة للكاتب الروسي العظيم ليو تولستوي لدرجة أنك قد لا تستطيع أن تقرأها ممسكا بها وأنت جالس على السرير، هذه الرواية الطويلة للغاية يمكن اعتبارها بمنزلة مسائلة وفحص مثير للتاريخ.

يجسد تولستوي في «الحرب والسلام» مجموعة من الشخصيات الأكثر واقعية التي يمكن أن تقرأها في حياتك، كذلك فإن روايته «أنا كارنينا» تصدّرت أيضا الكثير من قوائم أفضل الأعمال الأدبية وينصح بها النقاد كبداية ممتعة وممتازة لقراءة الأعمال الكلاسيكية للمبتدئين، واعتبرها وليام فوكنر الرواية الأعظم الوحيدة في التاريخ على الإطلاق.

مئة عام من العزلة

قال عنها وليام كندي في مراجعات الكتب التي تنشر في صحيفة نيويورك تايمز: "أول عمل أدبي رفيع منذ سفر التكوين والذي يجب أن يقرأه الجنس البشري بأكمله"، وقال عنها الشاعر بابلو نيرودا إنها أفضل تجلٍّ للغة الإسبانية منذ أن كتب ثيربانتش دون ككيشوت

تقع أحداث الرواية على مدار ستة أجيال في قرية خيالية تُدعى ماكندو، الرواية مليئة بالأحداث الغريبة والسحرية.

اللص والكلاب

صنفها النقاد على أنها ثاني أفضل رواية لنجيب محفوظ بعد (الثلاثية)، تصور الرواية البطل (سعيد مهران) يخرج من السجن بعد 4 سنوات قضاها هناك بسبب ارتكابه جريمة سرقة، وأثناء سجنه طلبت منه زوجته (نبوية) الطلاق ليكتشف بعد ذلك أن هذا الطلب كان بتشجيع من صديقه (عليش) ليزوجها هو لنفسه، ومن هنا تبدأ رحلته في الانتقام.

لم يبق أحد

رواية للكاتبة أغاثا كريستي، نُشرت للمرة الأولى في المملكة المتحدة وتشتهر باسمين آخرين هما عشرة زنوج صغار TEN LITTLE NIGGERS، وعشرة هنود صغار TEN LITTLE INDIANS، حققت مبيعات أكثر من مائة مليون نسخة، وهي أكثر كتب كريستي مبيعاً، تدور القصة عن 10 أشخاص دعوا إلى جزيرة بعيدة، وفي ظروف غامضة يموتون جميعًا واحداً تلو الآخر، وشيئاً فشيئاً يُدركون أن القاتل شخص من بينهم.

دون كيشوت

يعتبر بعض النقاد رواية دون كيشوت أو دون كيخوتي للأديب الأسباني ميغيل دي ثيربانتس أول عمل روائي في العصر الحديث، تحكي الرواية حكاية رجل أراد أن يكون فارسا مثل الفرسان الذين قرأ عنهم في الكتب، فارتدى درعا وأطلق على نفسه دون كيشوت، وعندما لم يجد الأشرار والتنانين الذين يجب محاربتهم تخيل أن طواحين الهواء وحوشا عملاقة، يُضرب المَثل بهذه الرواية كثيرا عندما يحارب أحدٌ الأشخاصَ في الاتجاه الخاطئ أو أعداء وهميين فتكون حربه بلا معنى ولا جدوى كأنه يحارب طواحين الهواء.