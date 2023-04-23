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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

دعم إضافي على بطاقات التموين حتى نهاية الشهر.. اعرف المستفيدين منه

البطاقة التموينية
البطاقة التموينية

توفر الدولة دعما ماليا لأكثر من ثلثي المواطنين من خلال البطاقات التموينية في إطار التخفيف عن كاهل المواطن، بالعديد من الإجراءات وقرارات الحماية الاجتماعية.

البطاقات التموينية 

15 ألف مستفيد من التموين

وبدأت  وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف دعم إضافي على بعض البطاقات التموينية، بقيمة 250 جنيها، للفئات الأكثر احتياجا، بإجمالي 3 ملايين و750 ألف جنيها وفقا لتحليل بيانات المستفيدين بالبطاقات التموينية،  وفقا لبروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وتلقت وزارة التموين، إخطارا من مؤسسة مصر الخير، يفيد بأنه تم تحويل مبلغ 3,460,481 جنيها، إلى حساب الهيئه العامة للسلع التموينية بالإضافة إلى مبلغ متبقى سابقا وقدره 289,5 ألف جنيها،  ليصبح إجمالي المبلغ 3,750,000 جنيها  لتقديم دعم نقدى في صورة سلع تموينية إلى بعض المستحقين على بطاقات التموين لعدد 15 الف مستفيد.

وتم البدء في تحويل الدعم النقدي للمستفيدين بواقع 250 جنيها لكل مستفيد، وذلك  بدءا من يوم 17 أبريل الجاري ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

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وطالبت مصر الخير وزارة التموين، بالالتزام بإرسال رسالة نصية،  على أرقام هواتف المستفيدين، الذين سيحصلون على هذه المنحة، وفقا لعملية تحليل البيانات التي حددت المستحقين لهذه المنحة، على أن تتولي مصر الخير  إبلاغ  مستفيدين ممن ليس لديهم رقم هاتف من خلالها.

وأخطر أحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتحول الرقمي, عبر مذكرة رسمية، أنه بالإشارة إلى بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التموين، ومؤسسة مصر الخير، قد تم تحويل مبلغ 3460481 جنيها، بحساب الهيئة العامة للسلع التموينية  بالبنك المركزي المصري، وأن الهيئة العامة للسلع التموينية، ستقوم بتحويل المبلغ  الوارد من مؤسسة مصر الخير،  إلى حساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فوزي عفيفي

زبادة التموين للأولى بالرعاية

من جانبه قال فوزي عفيفي، مدير إدارة البطاقات والسلع الغذائية بوزارة التموين، إنه وفي ظل طرح بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير جرى تحويل مبلغ 3,460,481 جنيها، إلى حساب الهيئه العامة للسلع التموينية من قبل مؤسسة مصر الخير لتقديم الدعم للمواطنين عن طريق السلع على بطاقات التموين.

وأضاف عفيفي - في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الدعم مقدم لمساندة 15 ألف مواطن في حاجه للدعم بهدف التخفيف عن كاهل المواطن، تتولى مصر الخير  إبلاغ  المستفيدين ممن ليس لديهم رقم هاتف بدءا من يوم 17 أبريل الجاري وحتى نهاية الشهر.

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250 جنيها.. صرف دعم إضافي على بطاقات التموين للفئات الأكثر احتياجا

وقررت وزارة التموين في وقت سابق، صرف زيادة التموين للأسر الأولى بالرعاية المقرر لها الدعم الاستثنائي بتوجيهات رئاسية لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية بدءًا من سبتمبر الماضي والمستمرة حتى شهر يونيو المقبل، وصرف بذلك زيادة التموين خلال شهر رمضان 2023، حيث حددت وزارة التموين، 6 فئات مستحقة لزيادة التموين وهم:

  • الأسر التي يقل معاشها عن 2500 جنيه من الفئات المستحقة لـ زيادة التموين 2023.2
  • الأسر التي يقل راتب عائلها الشهري عن 2700 جنيه من الفئات المستحقة لـ زيادة التموين 2023 .
  • أصحاب معاش تكافل وكرامة تستحق زيادة التموين
  • الأرامل من الفئات المستحقة لـ زيادة التموين
  • المطلقات من الفئات المستحقة لزيادة التموين
  • أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة من الفئات المستحقة لـ زيادة التموين .

وجاء الزيادة كالتالي :

  • زيادة استثنائية في التموين بقيمة 100 جنيه للأسرة الواحدة.
  • زيادة استثنائية في التموين بقيمة 200 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو ثلاث.
  • ‏زيادة استثنائية في التموين بقيمة 300 جنيه لبطاقة التموين المقيد عليها أكثر من 3 أسر.
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