عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بوجاتي تكشف عن أقوى إصداراتها الخارقة الجديدة "بولايد" | صور

بوجاتي بولايد
بوجاتي بولايد

بعد ساعات فقط من مشاركة صورتين تشويقيتين على وسائل التواصل الاجتماعي ، تقدم بوجاتي عرضًا كاملاً لسيارتها الخارقة الجديدة بوليد في شكلها النهائي المخصص للإنتاج. 

بداية من 400 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري| صور

أسعار BMW X4 الجديدة في مصر.. صور

كما رأينا سابقًا عددًا كبيرًا من صور بولايد لمواصفات الإنتاج، تأتي الصور الجديدة مع كلمة مفادها أن بوليد تدخل مرحلتها التالية من التطوير، وهي عملية بدأت في عام 2021.

بوجاتي بولايد

لم تحدد بوجاتي ما هو مختلف في أحدث تطوير لسيارة بوليد الجديدة، ولكن يمكننا أن نرى بوضوح جناحًا معاد تصميمه ينخفض بين الزعانف البارزة في الزوايا، قد يكون هناك بعض إعادة التشكيل الطفيفة لمجاري الهواء الكبيرة في الأمام أيضًا، ويبدو السقف أكبر قليلاً. 

 

لم تشارك بوجاتي صورًا جديدة للسيارة من الخلف، لذلك لا نعرف ما إذا كان الناشر الضخم ومنافذ العادم الرباعية المركزية بارزة كما كانت، ومن الجانب يمكن ملاحظة أنها لا تزال موجودة.

بوجاتي بولايد

أكثر بكثير من مجرد تشيرون أعيد تصميمها، تحدد بوجاتي التغييرات المهمة المطلوبة لإحياء بولايد، حيث تعد التحديثات الميكانيكية لأنظمة التعليق وناقل الحركة والتبريد ضرورية للاندماج مع جسم بوليد المخصص، ويعد نحت الزوايا أولوية في هذه السيارة الخارقة التي تركز على الحلبة.

بوجاتي بولايد

وتحقيقاً لهذه الغاية، تقول بوجاتي إنه تم تحليل كل جزء تقريبًا وإعادة تصميمه لتحقيق أقصى قدر من الأداء مع تقليل الوزن، وفي الوقت الحالي، لا يزال الهدف هو انتاج قوة تصل الى 1,578 حصانًا من محرك رباعي التوربو W16، يقود حزمة تزن 3200 رطل.

بوجاتي بولايد

قال كريستوف بيوشون، رئيس شركة بوجاتي للسيارات: "البولايد يسير في طريق جديد لبوجاتي، ولم يسبق من قبل أن تم إقران مثل هذا المحرك القوي مع تصميم خفيف الوزن للغاية لإنشاء سيارة حلبة توفر مستويات من الأداء في رياضة السيارات."

بوجاتي بولايد

عندما تم الإعلان عن إنتاج بولايد في عام 2021، قالت بوجاتي إن 40 نسخة فقط سيتم بناؤها بسعر 4 ملايين يورو لكل منها، وهو ما يعادل حاليًا 4.3 مليون دولار، وإذا استمرت الأمور في الموعد المحدد في الشركة ، فستبدأ عمليات التسليم في العام المقبل.

بوجاتي بوليد بولايد bugatti Bolide تشيرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك الأربعاء.. أعلى فائدة على شهادات الادخار بجميع البنوك

بعد مرتضى منصور.. من هو رئيس الزمالك الجديد؟| بروفايل

هدية الحكومة لأصحاب المعاشات.. زيادة 6% في المخصصات المالية بالموازنة الجديدة |تفاصيل

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

أخبار الأهلي.. كاف يصدم الأحمر قبل مواجهة الرجاء.. وشرط لخوض السوبر أمام الزمالك

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

بأمر الرئيس.. زيادة الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي لـ10.2 مليار جنيه بمعدل نمو 31.5%

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

موضوعات متعلقة

كيا سبكترا أوتوماتيك بـ 130 ألف جنيه| صور

بداية من 400 ألف جنيه.. 5 سيارات جديدة في السوق المصري| صور

أسعار BMW X4 الجديدة في مصر.. صور

للمصريين في الخارج.. فولكس فاجن تيجوان بخصم 70% لفترة محدودة| صور

أسعار نيسان باثفايندر موديل 2023 في السعودية| صور

أخبار السيارات |أسعار BMW الفئة السابعة الجديدة في مصر..فيات تيبو بخصم 70%

لامبورجيني ريفويلتو تظهر لأول مرة في معرض شنجهاي للسيارات 2023| صور

تسلا تعاقب عمالا صينيين بسبب حادث لحام أدى لحالة وفاة

ترشيحاتنا

أصحاب من 17 سنة.. سر الصداقة القوية بين عمرو يوسف وحسن الرداد

حيلة جديدة في Gmail تؤدي لاختراقك فورا وسرقة حساباتك البنكية 

بفستان مكشوف.. هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة

10 جنيهات| محمد رمضان يكشف عن أول عيدية حصل عليها من والده.. فيديو

السفارة اليمنية في الخرطوم تعلن عن خطتها لإجلاء رعاياها من السودان

ضحايا لقمة العيش| رزقه الله بطفلين من ذوي الهمم فسافر إلى ليبيا لعلاجهما عاد لهما في نعش.. القصة الكاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دمية ضخمة تقتحم مباراة كرة قدم وتثير الرعب في البرازيل.. شاهد

لو بتتحرج.. كيفية التخلُّص من تعرُّق القدمَين

اليرقات المشعرة السامة تثير الفزع في بريطانيا

"جذبني حياؤها".. صور نادرة جمعت مي عمر ومحمد سامي

فيديو

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

عاصي الحلاني يطرح أغنية ياللي جبينك ضاوي.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ