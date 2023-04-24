بوجاتي تكشف عن أقوى إصداراتها الخارقة الجديدة "بولايد" | صور

بعد ساعات فقط من مشاركة صورتين تشويقيتين على وسائل التواصل الاجتماعي ، تقدم بوجاتي عرضًا كاملاً لسيارتها الخارقة الجديدة بوليد في شكلها النهائي المخصص للإنتاج.

كما رأينا سابقًا عددًا كبيرًا من صور بولايد لمواصفات الإنتاج، تأتي الصور الجديدة مع كلمة مفادها أن بوليد تدخل مرحلتها التالية من التطوير، وهي عملية بدأت في عام 2021.

بوجاتي بولايد

لم تحدد بوجاتي ما هو مختلف في أحدث تطوير لسيارة بوليد الجديدة، ولكن يمكننا أن نرى بوضوح جناحًا معاد تصميمه ينخفض بين الزعانف البارزة في الزوايا، قد يكون هناك بعض إعادة التشكيل الطفيفة لمجاري الهواء الكبيرة في الأمام أيضًا، ويبدو السقف أكبر قليلاً.

لم تشارك بوجاتي صورًا جديدة للسيارة من الخلف، لذلك لا نعرف ما إذا كان الناشر الضخم ومنافذ العادم الرباعية المركزية بارزة كما كانت، ومن الجانب يمكن ملاحظة أنها لا تزال موجودة.

بوجاتي بولايد

أكثر بكثير من مجرد تشيرون أعيد تصميمها، تحدد بوجاتي التغييرات المهمة المطلوبة لإحياء بولايد، حيث تعد التحديثات الميكانيكية لأنظمة التعليق وناقل الحركة والتبريد ضرورية للاندماج مع جسم بوليد المخصص، ويعد نحت الزوايا أولوية في هذه السيارة الخارقة التي تركز على الحلبة.

بوجاتي بولايد

وتحقيقاً لهذه الغاية، تقول بوجاتي إنه تم تحليل كل جزء تقريبًا وإعادة تصميمه لتحقيق أقصى قدر من الأداء مع تقليل الوزن، وفي الوقت الحالي، لا يزال الهدف هو انتاج قوة تصل الى 1,578 حصانًا من محرك رباعي التوربو W16، يقود حزمة تزن 3200 رطل.

بوجاتي بولايد

قال كريستوف بيوشون، رئيس شركة بوجاتي للسيارات: "البولايد يسير في طريق جديد لبوجاتي، ولم يسبق من قبل أن تم إقران مثل هذا المحرك القوي مع تصميم خفيف الوزن للغاية لإنشاء سيارة حلبة توفر مستويات من الأداء في رياضة السيارات."

بوجاتي بولايد

عندما تم الإعلان عن إنتاج بولايد في عام 2021، قالت بوجاتي إن 40 نسخة فقط سيتم بناؤها بسعر 4 ملايين يورو لكل منها، وهو ما يعادل حاليًا 4.3 مليون دولار، وإذا استمرت الأمور في الموعد المحدد في الشركة ، فستبدأ عمليات التسليم في العام المقبل.