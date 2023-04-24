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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مازيراتي تكشف 3 إصدارات جديدة في أسبوع ميلانو للتصميم.. صور

مازيراتي تكشف 3 إصدارات
مازيراتي تكشف 3 إصدارات جديدة في أسبوع ميلانو للتصميم

حضرت مازيراتي أسبوع ميلانو للتصميم بأناقة، حيث كشفت عن ثلاثة إصدارات حصرية يتم إنتاجها لمرة واحدة من جران توريزمو، وهما سيارتان حقيقيتان، في حين أن الثالثة عبارة عن ابتكار رقمي يتلاعب بتصميم GT الجديد.

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مازيراتي تكشف 3 إصدارات جديدة في أسبوع ميلانو للتصميم

GranTurismo One Off Ouroboros هو ابتكار رقمي من المصمم هيروشي فوجيوارا، يستخدم التصميم جران توريزمو الجديد كقاعدة، مضيفًا عناصر من طرازات مازيراتي السابقة، حيث تجمع الكوبيه بين الشبكة الأمامية لسيارة A6GCS Berlinetta Pininfarina، والفتحات الجانبية لـ 3500 GT، والمصابيح الأمامية المستديرة المغطاة لسيارات السباق مازيراتي من الستينيات مثل Tipo 151.

مازيراتي تكشف 3 إصدارات جديدة في أسبوع ميلانو للتصميم

ويتميز الجزء الخلفي بعنصر إضاءة خلفي متصل يذكرنا بسيارة مازيراتي نورث من التسعينيات، أكملت فوجيوارا تجديد جران توريزمو بعجلات مستوحاة من جنوط سبائك المغنيسيوم من بورا في السبعينيات.

مازيراتي تكشف 3 إصدارات جديدة في أسبوع ميلانو للتصميم

يأتي إصدار جران توريزمو الثاني الذي كشفت عنه مازيراتي بإسم One Off Luce، وهو مبني على فولجور الكهربائية بالكامل، تعبر السيارة عن الابتكار والاستدامة، حيث يخفي مظهرها الخارجي اللوني مقصورة داخلية تستخدم مادة Econyl زرقاء في جميع أنحاء المقصورة ، وهي عبارة عن خيوط نايلون مُجددة.

مازيراتي تكشف 3 إصدارات جديدة في أسبوع ميلانو للتصميم

يحتوي فولجور على ثلاثة محركات كهربائية تنتج 750 حصانًا و 995 رطلًا من عزم الدوران، بينما تتميز السيارة بمحركين كهربائيين على المحور الخلفي وواحد في المقدمة، يمكن لسيارة GTتفريغ 100 بالمائة من الطاقة عبر المحور الخلفي، تزعم مازيراتي أن الكوبيه الكهربائية يمكن أن تصل إلى 62 ميلاً في الساعة في 2.7 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 198 ميلاً في الساعة.

 

مازيراتي تكشف 3 إصدارات جديدة في أسبوع ميلانو للتصميم

قامت مازيراتي بطلاء GranTurismo One Off Prisma يدويًا بـ 14 لونًا لونيًا مختلفًا وأسماء سيارات مازيراتي المختلفة بأكثر من 8500 حرف، يأتي اثنا عشر لونًا من درجات الألوان المستخدمة في أشهر طرازات GranTurismo من الماضي. 

تحت غطاء محرك Prisma، يوجد محرك Nettuno V6 الخاص بالعلامة التجارية ، وهو محرك مزدوج الشاحن التوربيني سعة 3.0 لتر ينتج 550 حصانًا و 479 رطلاً قدمًا من عزم الدوران في أعلى مواصفات Trofeo، ينتج المحرك 489 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 489 رطل قدم في مودينا.

GranTurismo مازيراتي ميلانو فوجيوارا جران توريزمو Nettuno V6

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