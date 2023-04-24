عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جد يوزع العيدية على أحفاده بطريقة غريبة | شاهد

العيدية
العيدية

تداول رواد السوشيال ميديا، صور مختلفة لجد يقوم بتوزيع العيدية عل  احفادة بطريقة مختلفة وكوميدية.

حيث قام الجد بتوزيع عيدية على احفاده، ثم يقوم الجد بتبصيم كل حفيد بأنه استلم العيدية حتى لا يعود مرة أخرى ويطلب عيدية ثانية.

txt

ماذا يحدث للجسم عند شرب 3 لتر من الماء يوميا؟

txt

بعد رمضان وكحك العيد.. طرق سريعة لخسارة الوزن

تعد العيدية من الأشياء التي ينتظرها الكبار والصغار خلال عيد الفطر من جميع أفراد الأسرة.

وظهرت العيدية في العصر الفاطمي، في مصر وكانت تعرف بأسماء مختلفة، من بينها "الرسوم" أو "التوسعة"، وكان الفاطميون يحرصون خلال هذه الفترة على توزيع الأموال والثياب على المواطنين خلال فترة الأعياد.

واستمرت العيدية ايضا في العصر المملوكي، ولكنها كانت تعرف باسم أخر وهو "الجامكية"، ومعنى هذه الكلمة هي "المال المخصص لشراء الملابس"، وبعد ذلك تم تغييرها لتصبح "العيدية

 

العيدية العيدية في العصر الفاطمي العيدية في العصر المملوكي أصل العيدية اسماء العيدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة خلوا بالكم.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

الزمالك اليوم.. أول تحرك لتنفيذ عزل مرتضى منصور.. رحيل جماعي لنجوم الأبيض

عائد سنوي متغير.. أعلى 5 شهادات ادخار إسلامية بعد رفع سعر الفائدة

تضحية بجميع الصفقات.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام إمام عاشور لـ الأهلي.. تفاصيل

بعد عزله.. موعد أول تحرك من وزارة الرياضة ضد رئيس الزمالك

120 جنيها بعد 200.. انفراجة جديدة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الموقف النهائي لـ كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

لامس أجزاء حساسة بعنف.. صاحب مخيم ابن الصحراء اقتحم خيمة سائحة فرنسية لمعاشرتها

موضوعات متعلقة

حلويات سريعة.. طريقة تحضير كريب الشوكولاته

ماذا يحدث للجسم عند شرب 3 لتر من الماء يوميا؟

بعد رمضان وكحك العيد.. طرق سريعة لخسارة الوزن

لن تصدقي.. ضعي الشاي الأخضر على البشرة وشاهدي النتيجة

نشرة المرأة والصحة| فيديو لرانيا يوسف في الجيم يشعل السوشيال ميديا.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الرنجة والكحك في العيد

تصيبك بالسرطان.. احذر طهي اللحم بهذه الطريقة

بعد تسمم أسرة كاملة.. 3 طرق سهلة للتمييز بين اللحم السليم والفاسد

بسبب عادة شائعة مضرة للغاية.. "رصاص" في كحك العيد دون أن تدري

ترشيحاتنا

فضيحة رئيس جوجل..طرد 12 ألف موظف لتقليل التكاليف

إعادة إحياء ما تم تهميشه..ماذا قال الكتاب عن اليوم العالمي للكتاب

بث مباشر.. وصول باقي الجنود المصريين وعدد من المواطنين في السودان

اختبر أهلاويتك | 10 أسئلة تكشف مدى انتمائك للأهلي في عيده الـ 116 .. أجب عليها

أمير توفيق تواصل معه.. نجم الزمالك يعلن قرب انضمام إمام عاشور للأهلي

4 أهداف.. أوروبا تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ روسيا والصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جد يوزع العيدية على أحفاده بطريقة غريبة | شاهد

بترجع .. مقتطفات من حفل أميمة طالب في الرياض

نتيجة صادمة.. ماذا تفعل الوحدة لمدة 8 ساعات بجسمك؟

صور جديدة من حفل عمرو دياب في الغردقة

فيديو

أميمة طالب تفاجئ عبادي الجوهر في عيد ميلاده.. شاهد

هل يفعلها تحت الوصاية؟.. حكاية 7 أفلام ومسلسلات حاولت تغيير القوانين

انخفاض جديد بالحرارة.. تحذير عاجل بشأن حالة الطقس

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد العيد .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ