جد يوزع العيدية على أحفاده بطريقة غريبة | شاهد

تداول رواد السوشيال ميديا، صور مختلفة لجد يقوم بتوزيع العيدية عل احفادة بطريقة مختلفة وكوميدية.

حيث قام الجد بتوزيع عيدية على احفاده، ثم يقوم الجد بتبصيم كل حفيد بأنه استلم العيدية حتى لا يعود مرة أخرى ويطلب عيدية ثانية.

تعد العيدية من الأشياء التي ينتظرها الكبار والصغار خلال عيد الفطر من جميع أفراد الأسرة.

وظهرت العيدية في العصر الفاطمي، في مصر وكانت تعرف بأسماء مختلفة، من بينها "الرسوم" أو "التوسعة"، وكان الفاطميون يحرصون خلال هذه الفترة على توزيع الأموال والثياب على المواطنين خلال فترة الأعياد.

واستمرت العيدية ايضا في العصر المملوكي، ولكنها كانت تعرف باسم أخر وهو "الجامكية"، ومعنى هذه الكلمة هي "المال المخصص لشراء الملابس"، وبعد ذلك تم تغييرها لتصبح "العيدية