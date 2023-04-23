ماذا يحدث للجسم عند شرب 3 لتر من الماء يوميا؟

تحتاج أجسامنا إلى الماء بانتظام، حتى الجفاف الخفيف ، والذي يمكن قياسه على أنه خسارة بنسبة 1-2٪ من وزن الجسم ، سيكون له تأثير سلبي على الأداء العقلي والبدني.

ما هي فوائد شرب الماء؟

يحسن الأداء العقلي والجسدي العام

يحسن صحة الكلى ويساعد على منع التهابات المسالك البولية

يقلل من التعب

يساعد على تحسين وظيفة القناة الهضمية

يقلل من خطر الإصابة بالصداع

يساعد في آلام المفاصل

يحسن وظائف المخ والمزاج

يعزز صحتك العاطفية

صحة الكلى ودرء عدوى المسالك البولية

عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ الكلى والتهابات المسالك البولية، يمكن أن يزيد الجفاف الخفيف من خطر الإصابة بحصوات الكلى والتهابات المسالك البولية.

يقلل من التعب

ومع وجود 90٪ من الدم في الماء ، فإنه يساعد على إيصال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم وقد يساعد في تقليل التعب". إذا شعرت بالتعب ، فحاول شرب كوب كبير من الماء لترى ما إذا كان ذلك مفيدًا لك.