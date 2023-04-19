احذر.. عرض شائع على اللسان يكشف إصابتك بارتفاع الكوليسترول

يحدث ارتفاع الكوليسترول عندما يكون لديك الكثير من الكوليسترول في الدم ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

بذلك يجب التعرف على ارتفاع الكوليسترول ، بما في ذلك الأعراض والأسباب وما يمكنك فعله لخفض مستوى الكوليسترول لديك

اعراض ارتفاع الكوليسترول

ألم صدر

البرودة الشديدة في الجزء السفلي من الجسم

ضيق التنفس المتكرر

الغثيان

الشعور بالتعب

ارتفاع ضغط الدم

الأظافر الشاحبة

كما أن اللسان الأرجواني الداكن والوريد تحت اللسان المتضخم والملتوي، علامة ضروروية على ركود الدم

ويشير اللسان ذو اللون الأرجواني أن الدم لا يدور بشكل صحيح في جسمك، إضافة إلى، فشل الدم في توصيل ما يكفي من الأكسجين إلى أنسجة الجسم

المصدر express